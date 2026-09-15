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中華職棒台鋼雄鷹今（15）日在澄清湖主場迎戰中信兄弟，5局上兄弟靠著串聯安打攻下2分，5局下雄鷹吹起反攻號角，永田颯太郎率先敲安，兩出局湯家豪也補上安打，不料永田疑似跑過頭，繞過三壘後緊急煞車，卻回壘不及慘遭觸殺，雄鷹反攻氣焰也就此瓦解。當時轉播畫面正好照到雄鷹主帥洪一中，洪總的表情相當微妙，有種「看傻眼」的感覺。雄鷹前役以1：2不敵桃猿，今日持續在主場作戰，對手換成「黃衫軍」，此役雄鷹推出洋投艾速特交手兄弟王牌羅戈。前4局雙方皆無攻下分數，5局上兄弟展開攻勢，王威晨敲安後藉由推進與盜壘進佔三壘，岳東華把握機會，敲出適時安打，助兄弟先馳得點，隨後高宇杰也敲出安打，兄弟單局攻下2分，取得2：0領先。雄鷹馬上在5局下吹起反攻號角，永田颯太郎擊出安打，帶動雄鷹反攻氣焰，兩出局後湯家豪也敲安，不料永田疑似跑過頭，繞過三壘後緊急煞車，卻回壘不及，遭到觸殺出局，形成該局第3個出局數，雄鷹的反攻也瓦解，當時轉播畫面正好特寫到雄鷹總教練洪一中，洪總的表情相當微妙，有種「看傻眼」的感覺。此役對雙方來說格外重要，雄鷹目前下半季排名第5，僅領先爐主悍將半場勝差，此役若輸球，有可能再度回到爐主寶座。兄弟目前排名下半季第3，僅落後龍頭桃猿半場勝差，本週有機會逆襲攻頂，此以若能獲勝，接下來的「獅象大戰」將是下半季排名的重要分水嶺。