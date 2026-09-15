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相比末日 投資人更懼「營運災難」

人工智慧（AI）發展引發的末日恐慌與安全焦慮，正在改變華爾街的投資格局。雖然AI末日論重創了傳統晶片族群，但卻成為網路安全股的強勁催化劑，讓網路安全股逆勢強升，吸引大量避險資金湧入。根據《Axios》報導，這波AI末日論的導火線源於過去一個週末，包括Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）及 SpaceX 執行長馬斯克（Elon Musk）等科技巨頭，罕見共同呼籲應暫緩最尖端AI模型開發，以評估安全風險。這番主張隨即在週一引發市場恐慌，加上國際油價飆升與美國10年期國債殖利率上揚，導致輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）等晶片與記憶體巨頭股價重挫；然而，網路資安股卻拉出一波長紅。CrowdStrike週一股價大漲14％，創下公司歷史新高；Palo Alto Networks週一股價也大漲13％，為2025年4月以來單日最大漲幅。這兩家網路安全業者，近半年來的股價均翻了一倍。Palo Alto Networks執行長阿羅拉（Nikesh Arora）在高盛投資論壇上幽默表示，「我花了八年試圖說服大家資安很重要，結果阿莫戴只花一個星期就做到了，而且效果明顯比我好得多」。資安產業的轉折點源於今年初Anthropic新模型「Mythos」的發表。該AI模型被揭露能讓網路犯罪者以極高效率利用軟體漏洞，阿羅拉指出，過去人類需要數月才能發現的系統漏洞，如今AI在幾分鐘內就能攻破並加以利用，這種「Mythos時刻」迫使企業與政府不得不大幅增加資安預算。即使美方前端實驗室放慢腳步，急起直追的中國AI模型依然可能構成不可忽視的威脅。Gartner預估今年全球AI資安支出將達到513億美元，但相較於今年全球高達2.5兆美元的AI總支出，資安預算仍僅占一小部分，成長空間相當廣闊。無論AI末日論是真的或是危言聳聽，技術上發生漏洞帶來的風險是絕對存在的。Siebert投資長馬里克（Mark Malek）直言，「作為一名投資人，我其實不那麼擔心AI毀滅人類，我更擔心它引發嚴重的營運或資安故障，帶來實質的財務損失」。馬里克舉例，數年前CrowdStrike因一次更新缺陷引發全球系統癱瘓、導致市值大幅蒸發，這類因操作失誤或AI技術瑕疵造成的「營運災難」，才是對投資組合最真實且直接的威脅。無論如何，在各國政府與企業急於防範未知風險的當下，網路安全股無疑成為AI浪潮中最新受到歡迎的避風港。