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今天天氣：水氣減少 早晚溫差大

▲周三水氣減少，主要以午後降雨為主，周四迎風面有局部短暫雨，周末至下週環境偏乾，降雨稀少。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

明天天氣：東北季風減弱 大台北局部短暫陣雨

▲雖然有東北季風影響，但目前冷空氣還不明顯，未來一周日夜溫差較大，白天仍有30度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

一周天氣：杜鵑颱風將生成 路徑朝日本

▲關島附近的熱帶性低氣壓，預估周三上半天成為杜鵑颱風後，路徑先往西北，後續轉向日本南方海面移動。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，「杜鵑颱風」預估今（16）日清晨至上午，在關島附近生成，張承傳表示，路徑大方向將沿高壓邊緣往西北，抵達琉球東方海域後北轉、前往日本東南方，對台灣無直接影響，不過，周四（9月17日）東北季風減弱、風向轉偏東，北台灣及東半部再迎局部雨勢，天氣將再度出現變化。9月16日今天的天氣，受東北季風影響，但水氣減少，東北部、恆春半島偶爾有些局部短暫陣雨，大台北、花東的降雨會變得比較零星，桃園以南多雲到晴，午後嘉義以南有局部短暫陣雨，雲林以北至桃園的山區有零星短暫降雨，雲林以南山區有局部較大雨勢發生的機率。各地低溫約24、25度，白天北部及東半部高溫約28至30度，感受較為舒適，中南部可來到32、33度，感受偏熱，中午前後紫外線較強，請留意防曬並多補充水分。竹苗、宜蘭、花東北部、中部、雲嘉南、高屏、澎湖環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。9月17日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。氣象署提及，周五吹偏東風，水氣有稍微增加，大台北、東半部、恆春半島都會有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部以北山區則有零星短暫陣雨，周末兩天台灣周邊轉為偏北風環境，迎風面地區雨勢不大，僅有局部短暫陣雨出現。關島附近的熱帶性低氣壓，預估今天會增強為「杜鵑颱風」，未來路徑，各國大方向都是順著高壓邊緣往西北，抵達琉球東方海域附近後北轉，朝日本東南方海域移動，周末（9月19日至9月20日）開始可能影響日本天氣，對台灣無直接影響，但周末期間前往海邊活動仍需提防長浪威脅。