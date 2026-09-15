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捷運站內違規喝飲料！外籍情侶反控保全誣賴

▲據目擊民眾在網路上分享的影片顯示，這對帶有外地口音的情侶檔在大安站內違規飲用飲料被保全抓包後，雙方隨即爆發口角。（圖／Threads@yusing_lin）

北捷硬起來追查！違規飲食最高重罰

台北捷運大安站於今（ 15 ）日驚傳一起外籍旅客違規引發的糾紛事件。有民眾目擊，一對疑似來自香港的男女遊客，因違反捷運站內禁止飲食的規定遭到保全人員規勸。不料兩人不僅不配合，還惱羞成怒與保全發生激烈爭執，甚至在站務人員上前調解並放行後，於上車前囂張地對著保全比出不雅手勢，脫序行徑全被一旁民眾錄下，在社群平台 Threads上引發大批台灣網友撻伐，對此，北捷官方也出面回應：還原今天這場北捷站內糾紛，據目擊民眾在網路上分享的影片顯示，這對帶有外地口音的情侶檔在大安站內違規飲用飲料被保全抓包後，雙方隨即爆發口角。兩人在捷運工作人員面前不斷跳針，堅稱自己「只喝了一口」，並試圖以不知道台灣捷運禁止飲食的規定作為推託之詞。不僅如此，這對情侶甚至反咬保全是為了開罰才刻意誣指他們「屢勸不改」，試圖透過強詞奪理來掩飾自身的違規行為，讓現場目擊民眾直呼根本是「狡辯全紀錄」。雙方僵持不下之際，為了避免爭執持續擴大而影響其他旅客的候車權益，北捷站長當下選擇先行介入調解，當下並未即刻對兩人開出罰單便讓其離開。沒想到這對情侶竟然「得了便宜還賣乖」，在準備搭上進站列車的最後一刻，，並伴隨著一連串的粵語怒罵，突如其來的囂張舉動讓現場的站務人員與乘客全都看傻了眼。這段長達數分鐘的影片上傳不到一天，便迅速累積了大量關注與網友怒火。針對這起引發公憤的旅客脫序事件，臺北捷運公司也火速出面說明。官方證實，事件發生於 9 月 15 日 13 時 21 分的大安站月台，當時保全發現一名男性旅客候車時喝飲料，隨即上前進行勸導。站長介入處理是為了維持月台秩序，避免雙方持續爭執影響其他旅客，才先行讓旅客離開。不過，北捷也強調絕對不會姑息違規行為，後續將依據《 大眾捷運法 》第 50 條第 1 項第 9 款規定，針對在捷運禁止飲食區內吃東西、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔的違規者，依法追查並開處新臺幣 1500 元以上、 7500 元以下的罰鍰，呼籲所有國內外旅客務必遵守大眾運輸規範。