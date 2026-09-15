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2026年名古屋亞運棒球賽事即將開打，效力於韓國職棒（KBO）韓華鷹隊的台灣左投王彥程，在向中華隊報到前的最後一次先發登板中表現不盡理想。在15日對陣近期氣勢如虹的聯盟龍頭KT巫師隊時，王彥程主投4局慘遭對手「核爆」狂失5分，最終黯然退場。這場在韓華生命老鷹公園球場（大田球場）舉行的賽事，王彥程一開局就遭遇亂流。首局他控球嚴重失準，送出2次保送與1次觸身球，在1出局滿壘的危機下，接連遭到金賢洙與許敬民敲出帶有打點的安打，一開賽就痛失2分。在安然度過第2局後，王彥程於第3局再度遭遇重擊。面對首名打者安賢民，王彥程在滿球數時投出的外角偏高指叉球被對手鎖定，挨了一發陽春砲。隨後雖然解決了兩名打者，但又接連被敲安與保送，在2出局一、二壘有人時，遭韓承澤擊出中外野2分打點二壘安打。總計王彥程此役僅主投4局，便被敲出6支安打（包含1發全壘打），投出多達5次四死球保送，僅送出3次三振，狂失5分。由於單場保送過多導致用球數高達92球，他在球隊0：5落後的情況下於第5局被換下場，由李珉宇接手。最終賽季防禦率也從賽前的3.75上升至3.97，並承擔本季第6場敗投的風險。儘管這場亞運告別戰表現失常，但韓國媒體《紐西斯通訊社》對王彥程仍抱持極高度的警戒，將他視為韓國隊挑戰亞運5連霸路上的「頭號難纏對手」。報導特別點出，王彥程過去在日本職棒二軍累積了豐富經驗（85場出賽，10勝11敗，防禦率3.62），今年透過KBO首度引入的「亞洲外援名額（Asia Quarter）」制度加盟韓華鷹後，隨即成為球隊輪值要角與「福將」。除了8月中旬因肺炎短暫缺陣外，他本季繳出了11勝5敗的優異成績，撐起了韓華鷹先發陣線的一片天。韓國隊預計將在9月21日的亞運B組預賽首戰對決中華隊。韓媒分析，考量到王彥程兼具旅日經驗，且今年在韓職對韓國打者的優缺點瞭如指掌，他極有可能在「台韓大戰」中掛帥先發。雖然亞運前的最後一戰控球「核爆」走鐘，但他依舊是韓國隊情蒐與防範的重中之重。