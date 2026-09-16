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▲網友將劉雯拿手機的照片放大，發現她的螢幕桌布使用井柏然的帥照。（圖／翻攝自微博）

中國男星井柏然近期因為和女星孫千主演職場愛情劇《早春晴朗》成為話題男神，他私下和世界名模劉雯的戀情也成為外界關注焦點，近日有網友將劉雯拿手機的照片放大，發現她的螢幕桌布就是男友井柏然的帥照，以及男方被爆料私下稱呼女友為「寶寶」，關鍵字登上微博熱搜。網友將劉雯一張穿私服、坐在椅子上的照片放大數倍，發現她手中握著的手機，其桌布圖案居然是男友井柏然的個人照，另有在餐廳工作的網友透露，曾經巧遇井柏然和劉雯來店裡用餐，無意間聽到男方私下稱呼女方為「寶寶」，相當親暱。井柏然和劉雯私下甜蜜的情侶互動曝光，網友紛紛表示：「不管真相如何，這種隱隱約約的甜真的很戳人，祝好，也期待更多同框」、「真情侶」、「果然優秀的人遇到優秀的人」、「我正在戒斷，不用輪番上來提醒我」、「兩個超級配！」2019年，井柏然與中國超級名模劉雯合拍香奈兒（Chanel）七夕廣告，3年後被拍到騎著電動腳踏車外出約會，女方當時從背後環抱男方的腰，互動極為甜蜜，兩人還曾經身穿情侶裝、十指交扣在北京三里屯逛街，戀情逐漸明朗化，小倆口穩定交往至今，一度有領證結婚的傳聞，但當事人並沒有回應。