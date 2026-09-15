我是廣告 請繼續往下閱讀

即將向2026年名古屋亞運中華隊棒球代表隊報到的韓華鷹隊台灣籍左投王彥程，在15日對陣聯盟龍頭KT巫師隊的比賽中，迎來出征亞運前的最後一次先發。然而，他此役表現嚴重失常，主投4局便狂失5分黯然退場。對此，韓國媒體紛紛撰文評論，點出王彥程本場比賽的異狀，直言他感覺起來和平時不同，特別是控球很不穩定。韓國媒體《體育東亞》與《京鄉體育》皆對王彥程的低迷表現進行了詳細分析。《京鄉體育》更以「與平時不同」來形容他的狀態。報導指出，王彥程從第一局開始就顯得極不穩定。比賽剛開始，他便連續投出四壞球保送與觸身球，讓韓華鷹捕手許仁書不得不提前上投手丘安撫他的情緒。然而，控球問題並未好轉，在送出第三次保送形成滿壘後，韓華教練團也上來確認狀況。韓媒觀察到，王彥程在投手丘上頻繁活動身體，「似乎有哪裡感到不適」。除了控球問題，韓媒也點出外野守備未能幫上忙。首局面對金賢洙的右外野飛球，雖然落點不佳，但外野手過於大膽的趨前撲接未果，讓這球形成帶有打點的安打，更是雪上加霜。《體育東亞》的報導則將焦點放在KT巫師隊的23歲打者安賢民身上，直指他是王彥程名副其實的「天敵」。安賢民在此役擔任先發第三棒右外野手，他在第3局一上場，就在滿球數的情況下，鎖定王彥程一顆偏高的外角指叉球失投，一棒掃出右外野方向的陽春全壘打（本季第13轟）。隨後在第4局，他又從王彥程手中敲出二壘安打。韓媒特別列出數據證明安賢民的「剋星」屬性：包含這場比賽的3打數2安打（1轟）在內，安賢民本季面對王彥程，合計8個打數敲出5支安打，其中高達3支是全壘打，貢獻5分打點，對戰打擊率是驚人的.625。總結這場比賽，王彥程僅用92球投完4局，被打6支安打、送出5次四死球（4保送、1觸身），狂失5分。韓媒補充，本季已拿下11勝的王彥程，這是他今年第4次先發投不滿5局就被換下場。值得注意的是，這4次中有2次發生在9月份，而且對手「全部都是KT巫師隊」。雖然亞運前的最後一戰表現不如預期，但王彥程依舊是韓國隊在亞運賽場上必須嚴加看管的頭號假想敵。