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告別睡過頭悲劇！北捷公布貼心服務：不怕坐過站

簡單設定輕鬆搞定！一鍵啟動專屬到站鬧鐘

▲北捷公司在官方的「台北捷運 Go 」 APP 中，推出了一個超級貼心的「下車提醒」服務。（圖／台北捷運公司）

台北捷運 Go下車提醒服務使用步驟

▲台北捷運 Go開啟「下車提醒」三步驟。（圖／台北捷運公司）

通勤族的救星來了！台北捷運一直都是雙北民眾每日上下班與通學必備的交通工具，許多人都有過因為太累，坐在位置上不小心睡著而慘遭「坐過站」的崩潰經驗。對此，台北捷運公司其實早已在官方的「台北捷運 Go 」 APP 中，推出了一個超級貼心的「下車提醒」服務，只要設定好，就會在到站前準時叫醒你，徹底終結坐過頭導致遲到的苦惱困境。針對許多通勤族的乘車痛點，北捷官方近期發文，許多旅客常常是「兩片眼皮提不住，清醒已過好幾站」，無論是因為追劇追到眼睛痠，還是辦公辦到腦袋癱，本來心裡想著只想閉眼休息 3 分鐘，結果一睜開眼卻發現已經錯過了 3 站。為此，北捷公司強力推薦這款防過站超神服務「下車提醒」，只要設定完畢，手機就會在列車即將到站前，透過推播與震動雙管齊下來提醒旅客，讓大家能安心睡覺、優雅下車。不管是上車秒睡的補眠派，還是沉浸在自己世界裡的追劇派，都能毫無壓力地享受車上的私人時光。想要享受這項貼心的服務，操作方式其實非常直覺。北捷呼籲經常感到「眼皮很重」的朋友，下一次上車的第一件事，就是拿出手機打開「台北捷運 Go 」 APP 。進入系統畫面後，只需直接搜尋或點選你預計下車的目的地車站，接著啟動「到站提醒」的通知即可完成設定。透過這幾個流暢的步驟，就能為自己設定一個專屬的捷運鬧鐘，再也不用提心吊膽地苦撐著精神盯著車廂跑馬燈。1.攜帶證件借錢搭車2.全線升級快速充電3.愛心傘與共享雨傘4.免費索取衛生棉應急5.身體不適提供嘔吐袋