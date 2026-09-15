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心肌梗塞不是老人病！30至50歲可能突然發作

天熱別大意！「溫差＋脫水」心血管超危險

▲頻繁出入冷氣房與戶外炎熱環境，血壓可能不穩。（圖／振興醫院提供）

胸痛只是其一！心肌梗塞「6大前兆」快看

9種人提高警覺！心肌梗塞高危險因子一次看

沒三高、不抽菸也會中！壞膽固醇恐是基因隱形風險

別等胸痛才後悔！「二愛二不」守住心血管健康

49歲「黑人」陳建州突發心肌梗塞，已緊急送往台大醫院接受手術並轉入加護病房。心肌梗塞並非只有老年人或三高族群才會發生，醫師提醒，出現胸痛、胸悶、呼吸困難、冒冷汗等6大警訊絕對不可輕忽。究竟什麼是心肌梗塞、發病前有哪些危險前兆、症狀，以及高危險因子一文看懂。現年49歲「黑人」陳建州今（15）日觀看PLG友誼賽時身體不適，在同事陪伴下緊急前往台大醫院就診，經診斷為急性心肌梗塞，隨即進行緊急手術，已轉入加護病房密切觀察，妻子范瑋琪也立刻趕抵醫院全程守候。心肌梗塞是指供應心臟營養與氧氣的冠狀動脈突然中斷血流，導致心肌缺氧甚至壞死，當血管內的脂肪斑塊破裂形成血栓、阻塞血管時，便會引發急性心肌梗塞。，先前韓國44歲男星李勇株也因心臟麻痺（心肌梗塞）驟逝。患者可能在睡眠、休息或輕度活動中突發心跳驟停，也可能在劇烈運動、精神壓力、情緒激躁、暴飲暴食、過度勞累或溫度驟冷驟熱等明顯誘因下，引發致命的「心因性猝死」。心肌梗塞不只發生在寒冷冬季，夏天頻繁進出冷氣房與炎熱戶外環境，同樣可能增加心血管負擔，振興醫院心臟內科劉怡凡醫師提醒，天氣炎熱大量出汗卻未及時補充水分，可能讓血液變得較濃稠，增加血壓升高、中風與心肌梗塞風險。因此，夏季運動或長時間待在戶外時，也應注意補充水分，避免突然從高溫環境進入過冷的空間。心肌梗塞並非完全無跡可尋，當身體出現以下6大警訊且持續20分鐘左右，就是心肌梗塞的前兆，必須立刻就醫，避免錯過搶救的黃金12小時。前胸或偏左側出現嚴重壓迫感，形同重物壓在胸口。疼痛可能一路延伸至左上臂、肩膀、頸部、下巴、上背部等部位。平時活動或走路就容易喘不過氣、呼吸不順。心跳突然過快、過慢或跳動強烈，並伴隨明顯不適。突然大量冒冷汗，同時出現手腳冰冷。可能伴隨虛脫、極度疲倦、頭暈甚至昏厥。若符合以下情況，屬於心血管猝死的高風險族群：1、有吸菸習慣或長期接觸二手菸。2、體重過重或肥胖。3、患有高血壓、高血脂、高血糖等三高疾病。4、曾有心血管疾病病史，包括心導管、支架、繞道手術或中風。5、曾有不明原因暈倒或明顯心悸。6、家族中有人曾猝死或有遺傳性心因性猝死病史。7、長期處於高心理壓力或過勞狀態。8、50歲以上男性或70歲以上女性。9、三高或壞膽固醇已控制，卻仍反覆發生心血管事件。臨床上曾有48歲男性沒有三高病史、不抽菸且體態正常，卻在清晨運動時突發心肌梗塞，後來檢查發現一般血脂正常，但特殊的壞膽固醇Lp(a)卻異常升高。國泰醫院心血管中心郭志東醫師指出，Lp(a)會加速血管斑塊形成、增加凝血傾向並引起發炎，而且幾乎完全由基因決定，飲食與運動難以改變。若數值超過50mg/dL（或100nmol/L）即屬高風險。資料顯示，全球約有2成人口Lp(a)偏高，若具有心臟病或早發性冠心病家族史者，男性55歲前、女性65歲前發病，應特別注意並可評估抽血檢測。想降低心肌梗塞風險，日常生活可從「二愛二不」做起：◾愛吃蔬果：每日攝取5份以上蔬菜與水果，採取低鈉、地中海型或得舒飲食，多吃糙米與堅果。◾愛運動：每週進行150分鐘以上中強度運動，每週約3至5天、每次超過30分鐘。◾不肥胖：維持健康體重，避免BMI超標。◾不抽菸：戒菸並盡量遠離二手菸。