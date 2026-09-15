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49歲黑人陳建州今（15）日傍晚因為心肌梗塞，緊急被送往台大醫院開刀，目前手術已經完成並轉進加護病房療養，由於及早發現而撿回一條命，他的老婆范瑋琪得知消息也立刻趕赴醫院，陪在老公身旁。對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問范范的經紀人，對方證實陳建州是急性心肌梗塞，經過手術治療後恢復狀況良好，目前正在療養中。黑人陳建州今天下午突然感到身體不適，在工作夥伴陪伴下赴台大醫院就診，查出是心肌梗塞後，緊急轉往手術室開刀，目前狀況已經趨向穩定，不過仍得住院觀察病情，他的老婆范瑋琪也在第一時間趕往醫院陪伴。關於陳建州的家族病史，其母親於2022年5月確診乳癌，隨後進行了腫瘤切除手術與化療，目前抗癌成功，身體狀況還算不錯，而他的妹妹Vicky曾經因為嚴重肺功能受損住院，歷經漫長等待，已經於2024年底順利完成肺臟移植手術，目前身體狀況一切良好。稍早，范瑋琪的經紀人回覆《NOWNEWS今日新聞》：「PLG副會長陳建州先生今日(09/15)於觀看PLG友誼賽時，身體突然感到不適，隨即前往醫院就診。經醫師評估後，為急性心肌梗塞，已安排接受手術治療。目前陳建州先生在台大醫院醫療團隊的專業照顧下，恢復狀況良好，正安心療養中。感謝各界關心，一切平安。」