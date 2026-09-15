49歲黑人陳建州今（15）日傍晚因為心肌梗塞，緊急被送往台大醫院開刀，目前手術已經完成並轉進加護病房療養，由於及早發現而撿回一條命，他的老婆范瑋琪得知消息也立刻趕赴醫院，陪在老公身旁。對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問范范的經紀人，對方證實陳建州是急性心肌梗塞，經過手術治療後恢復狀況良好，目前正在療養中。

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黑人陳建州心肌梗塞完成開刀　范瑋琪趕往醫院陪伴

黑人陳建州今天下午突然感到身體不適，在工作夥伴陪伴下赴台大醫院就診，查出是心肌梗塞後，緊急轉往手術室開刀，目前狀況已經趨向穩定，不過仍得住院觀察病情，他的老婆范瑋琪也在第一時間趕往醫院陪伴。

關於陳建州的家族病史，其母親於2022年5月確診乳癌，隨後進行了腫瘤切除手術與化療，目前抗癌成功，身體狀況還算不錯，而他的妹妹Vicky曾經因為嚴重肺功能受損住院，歷經漫長等待，已經於2024年底順利完成肺臟移植手術，目前身體狀況一切良好。

黑人陳建州身體不適就醫　范范經紀人：急性心梗

稍早，范瑋琪的經紀人回覆《NOWNEWS今日新聞》：「PLG副會長陳建州先生今日(09/15)於觀看PLG友誼賽時，身體突然感到不適，隨即前往醫院就診。經醫師評估後，為急性心肌梗塞，已安排接受手術治療。目前陳建州先生在台大醫院醫療團隊的專業照顧下，恢復狀況良好，正安心療養中。感謝各界關心，一切平安。」


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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。

王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...