大樂透將開出第115000088期頭獎1億今（15）日晚間開獎，中秋加碼也同步開始。台彩晚間10點公布派彩結果，本期大樂透頭獎未開出，但中秋加碼獎項100萬元獎項開出7組，皆為單注中獎，5千元獎項開出581注，《NOWNEWS今日新聞》整理端午加碼百萬紅包中獎彩券行一次看。
大樂透自今（15）日起實施中秋加碼，加開70組100萬獎項開出情形：70組中開出7組，總中獎注數為7注，7組皆為單注中獎，下期剩餘63組。5千元獎項開出581注，剩餘5,419注。
🟡9月15日大樂透中秋加碼100萬紅包中獎彩券行清單
台中市北屯區后庄里中清路二段812號－金順彩券行
宜蘭縣頭城鎮城北里民峰路10號1樓－穩得彩券行
新北市新店區民權路43號－珈慶彩券行
新北市板橋區漢生西路87號1樓－全贏彩券行
台北市中山區民生東路二段91號1樓－恭喜商行
新北市汐止區忠孝東路302號（1樓）－吉福開運彩券行
高雄市左營區自由三路278號－星鎰發彩券行
🟡9月15日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透中秋加碼獎號：05、08、13、15、16、22、28、34。
大樂透獎號：02、03、18、21、22、39，特別號07。
49樂合彩：02、03、18、21、22、39。
今彩539：04、12、23、26、31。
39樂合彩：04、12、23、26、31。
3星彩：704。
4星彩：0564。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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新北市新店區民權路43號－珈慶彩券行
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大樂透中秋加碼獎號：05、08、13、15、16、22、28、34。
大樂透獎號：02、03、18、21、22、39，特別號07。
49樂合彩：02、03、18、21、22、39。
今彩539：04、12、23、26、31。
39樂合彩：04、12、23、26、31。
3星彩：704。
4星彩：0564。
※派彩結果以台彩官網資料為主。