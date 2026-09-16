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金州勇士隊近期和鳳凰城太陽隊的當家球星布克（Devin Booker）傳出一些傳聞，根據灣區記者川上（Tim Kawakami）報導，勇士主帥科爾（Steve Kerr）對其相當喜愛。然而太陽似乎沒有理由資助勇士完成這一筆交易，布克一向被他們視為球隊核心。然而川上認為太陽目前不上不下，而且欠缺選秀權，而勇士能夠滿足他們想要的東西，讓球隊開啟重建，展望未來。雖然勇士隊目前的陣容已基本底定，但在 2026-27 賽季開始前，他們仍有兩項重要任務待完成：一是與當家球星柯瑞（Stephen Curry）達成兩年 1.37 億美元的延長合約；二是與年輕小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）提前續約，否則他明年夏天將成為受限制自由球員。然而，勇士也可以選擇更大膽的策略：暫緩這兩筆簽約。球團可以向兩人說明未來的長期計畫，藉此在短期內創造出巨大的薪資空間，用於在交易市場上吞下大合約或簽下重量級自由球員。而他們心目中的「夢幻目標」，正是鳳凰城太陽隊的當家球星布克。布克目前身上揹著4年高達2.5億美元的鉅額合約。要完成這筆交易說來容易做來難，但灣區資深隨隊記者湯普森（Marcus Thompson）與川上最新的《Warriors Plus/Minus》Podcast 節目中，提出了具有說服力的觀點。川上特別提到勇士總教練科爾對布克的喜愛，這份情誼可以追溯到科爾執教美國男籃國家隊的時期：「在美國隊裡，科爾最愛、稱讚最多的人是誰？就是布克。他們非常喜歡他，科爾愛他，整個勇士隊也都愛他。當勇士內部在稱讚年輕球員布里斯（Brayden Burries）時，他們甚至會說：『他未來可能會和布克一樣出色。』這說明了布克在勇士球團心中的份量。」布克上賽季場均繳出26.1分與6.0助攻，儘管三分球命中率在過去兩年微幅下滑（從 33.2% 降至 33.0%），但他從未表態想離開鳳凰城，太陽也沒有主動兜售他的意願。那為何這筆交易有可能發生？ 關鍵在於太陽老闆伊什比亞（Mat Ishbia）近期的財務危機，這可能成為勇士趁虛而入的最佳突破口。川上分析指出，布克熱愛太陽且簽了長約，但這本質上是一場賭博。如果太陽的財務狀況惡化，他們該如何獲取選秀籤？該如何重整球隊？這時勇士就可以站出來說：「我們有首輪選秀籤可以給你們，你們還需要什麼？」勇士過去有著招募頂級球星的傳統，包含直接簽下杜蘭特（Kevin Durant）、交易來巴特勒（Jimmy Butler），以及先簽後換拿下伊古達拉（Andre Iguodala）。設定如此高階的目標，並積極尋求交易可能，正是勇士一貫的作風。在潛在的布克爭奪戰中，勇士最大的優勢在於能填補太陽之前因為交易而損失的戰力與選秀資產空缺。目前的太陽是全聯盟最缺乏選秀資產的球隊之一：未來7年的選秀會中，他們只有5枚首輪籤（其中4枚還有互換權），且僅剩可憐的2枚二輪籤。如果勇士要發動交易，潛在的交易包裹可能包含：3枚首輪選秀籤、年輕潛力股倫德伯格（Yaxel Lendeborg）、穆迪（Moses Moody）以及波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等年輕戰力。