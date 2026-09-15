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美股週二（15日）開盤後主要指數走跌，晶片股在昨日經歷AI巨頭呼籲放緩發展的衝擊後，今日有所反彈，不過隨著10年期美債殖利率飆漲至超過5％，一度觸及近19年來新高，市場轉向關注美國聯準會本週的政策決定，華爾街對美聯儲升息預期居高不下，打擊投資人情緒。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌324.16點或0.62％；標普500指數下跌12.63點或0.17％；那斯達克指數下跌42.778點或0.16％；費城半導體指數上漲138.79點或1.25％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌0.25％、輝達上漲1.27％，蘋果下跌0.87％。記憶體類股方面，美光上漲1.17％、Sandisk上漲0.36％，SK海力士ADR股價也上漲2.19％。根據《CNBC》報導，AI相關股票週二回穩，英特爾盤中上漲超過2％，AMD股價也上漲近2％，記憶體類股同樣部分收復昨日失地。然而，隨著10年期美債殖利率走高，美債再度成為市場焦點，人們越來越擔心持續不斷的伊朗戰爭將加劇通膨，並進而導致各國央行採取鷹派立場，促使政府公債遭到進一步拋售。原油價格週二延續漲勢，國際布蘭特原油期貨價格小漲至每桶106美元以上，而美國西德州原油期貨價格同樣小漲1％，站上每桶103美元。Natixis CIB經濟學家霍奇（Christopher Hodge）表示，「我們預期美聯儲主席華許將在本週的會議上，執行他任內首次升息，可能會將政策利率上調至4.0％」。霍奇補充表示，「我們亦認為華許會強調此決策屬單一獨立事件，並不代表美聯儲對後續會議的任何行動做出預先承諾，從而賦予他與聯邦公開市場委員會最大的彈性以應對外部衝擊」。巴克萊銀行（Barclays）策略師在最新報告中指出，利率走高的預期以及債券殖利率飆高已對股票估值造成壓力，並日益加劇資產投資組合的風險。「雖然企業盈餘至今仍抵銷了利率帶來的拖累，但10年期國債殖利率衝擊5％的門檻，標誌著歷史上重要的轉折點；一旦突破此臨界點，利率通常會成為股市更長期的逆風。在通膨風險籠罩且債券殖利率持續走高的背景下，由盈餘成長所提供的緩衝空間恐將越來越難以為繼」。巴克萊銀行策略師強調，「在企業盈餘動能持續支撐下，我們的基本預測對股市仍持建設性態度，但若美債殖利率高於目前水準，市場面臨更劇烈重新定價的風險將隨之上升」。