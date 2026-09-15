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後續《NOWnews》傳訊關心陳建州身體狀況，陳建州親自回應，陳建州親回，「一切平安、感謝關心。」

台灣職籃P. LEAGUE+（PLG）聯盟副會長「黑人」陳建州今（15）日驚傳因心肌梗塞住院治療，震撼演藝圈、籃球界。今晚PLG聯盟發表聲明，證實陳建州今日觀看友誼賽時感到身體不適，隨即赴院就診，經醫師評估為急性心肌梗塞，已安排接受手術治療。PLG指出，目前陳建州在台大醫院醫療團隊的專業照顧下，恢復狀況良好，正安心療養中。現年49歲的陳建州，2020年籌組新職籃聯盟PLG，雖然在2023年辭去PLG執行長、董事長和理事等職務，並轉任PLG副會長。今晚傳出陳建州因心肌梗塞送醫治療，消息一出震撼演藝圈、籃球界。PLG今晚發布聲明，陳建州於今日觀看PLG友誼賽時，身體突然感到不適，隨即前往醫院就診，「經醫師評估後，為急性心肌梗塞，已安排接受手術治療。」PLG表示，目前陳建州在台大醫院醫療團隊的專業照顧下，恢復狀況良好，正安心療養中，「感謝各界關心，一切平安。」PLG副會長陳建州先生今日（09/15）於觀看PLG友誼賽時，身體突然感到不適，隨即前往醫院就診。經醫師評估後，為急性心肌梗塞，已安排接受手術治療。目前陳建州先生在台大醫院醫療團隊的專業照顧下，恢復狀況良好，正安心療養中。感謝各界關心，一切平安。