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49歲黑人陳建州今（15）日傍晚驚傳心肌梗塞，緊急送往台大醫院開刀後，目前手術完成並轉進加護病房療養，由老婆范瑋琪陪伴在旁。但回顧陳建州過往，他的身體狀況其實不錯，但家人卻不太好，媽媽曾罹患乳癌，好在切除腫瘤、化療後，已經抗癌成功。而他的妹妹則曾因肺功能受損住院，完成肺臟移植手術後才漸漸康復。陳建州今日被《鏡週刊》報導心肌梗塞送醫的消息後，家族病史也隨之曝光。他的媽媽曾在2022年5月、70歲時，證實罹患乳癌，並開始接受治療，切除了腫瘤後，再進行化療，好在術後康復狀況不錯，甚至能自己走出醫院，成功抗癌。而他的妹妹Vicky則曾在2023年5月因肺功能嚴重受損，而住院24天，陳建州還曬出過自己背著妹妹上下樓的影片，透露妹妹因為肺功能問題不能太喘，要等待器官移植。而在經歷1年半的等待後，Vicky終於在2024年12月底，有了匹配的器官，順利完成肺臟移植手術。對於陳建州的身體狀況，《NOWNEWS今日新聞》也詢問范范經紀人，對方回覆表示：「PLG副會長陳建州先生今日（09/15）於觀看PLG友誼賽時，身體突然感到不適，隨即前往醫院就診。經醫師評估後，為急性心肌梗塞，已安排接受手術治療。目前陳建州先生在台大醫院醫療團隊的專業照顧下，恢復狀況良好，正安心療養中。感謝各界關心，一切平安。」