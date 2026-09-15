我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 前鎮漁港船員會館除提供住宿外，也提供淋浴、休憩、Wi-Fi及宗教空間等多元免費服務。同時，為進一步照顧外籍漁工及來台家屬，已成功爭取住宿優惠再提高，由現行每房1,380元優惠為每晚200元。（圖／高市府提供）

▲ 多功能水產品運銷中心的進駐成本部分，已向中央成功爭取，攤商進駐起前兩年，免收清潔管理費，相關清潔管理費由漁業署全額補助高雄區漁會，並免收使用費。（圖／高市府提供）

針對外界對於前鎮漁港改建、多功能水產品運銷中心與船員會館等討論，高市府海洋局長石慶豐今（15）日表示，高市府與農業部政務次長黃昭欽、漁業署署長王茂城及高雄區漁會總幹事楊孟凡進行協調，成功爭取進駐前兩年免收清潔管理費與使用費、提高船員住宿補助等優惠措施，照顧漁民及攤商權益，共創多贏。石慶豐指出，前鎮漁港為第一類漁港，整建權責係屬中央，為符合國際HACCP（食品安全衛生管制制度）與歐盟標準而進行改革，落實魚體不落地，維持卸貨、切割、販售分開，避免車輛進入導致油煙混雜，不符衛生標準，所以改革是在必行；市府一貫立場是照顧漁民權益、提升產業競爭力及改善船員生活環境，讓台灣漁業能持續與國際接軌，台灣漁獲能出口至歐盟等市場。石慶豐表示，多功能水產品運銷中心的進駐成本部分，已向中央成功爭取，攤商進駐起前兩年，免收清潔管理費，相關清潔管理費由漁業署全額補助高雄區漁會，並免收使用費，第3年起再依正常營運機制收取相關費用。石慶豐也說，前鎮漁港船員會館設置目的，是為了提供國內外船員返港期間有更好的住宿、休息條件，落實漁業人權及友善漁港政策，會館除提供住宿外，也提供淋浴、休憩、Wi-Fi及宗教空間等多元免費服務。同時，為進一步照顧外籍漁工及來台家屬，已成功爭取住宿優惠再提高，由現行每房1,380元優惠為每晚200元，其餘費用由漁業署及高雄市政府共同補助，降低船員住宿負擔，讓船員返港後能有舒適且隱私的休憩空間。石慶豐強調，多功能水產品運銷中心2、3樓招商部分，農業部漁業署依「促進民間參與公共建設法」辦理招商，已有廠商表達高度投標意願，將透過民間經營活化場域，提升整體運銷中心使用效益。石慶豐認爲，尊重不同意見，也願意面對市場轉型過程中的各項問題，最重要的是照顧漁民、攤商及船員權益，會持續與農業部、漁業署、高雄區漁會及相關業者共同努力，透過實質優惠及輔導措施降低轉型衝擊，讓前鎮漁港建設發揮效益，打造兼具食品安全、產業競爭力、保障漁民權益的現代化遠洋漁業基地。