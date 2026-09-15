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新加坡國家圖書館管理局（NLB）本月正式啟動一項為期5年的新型全國閱讀計畫，官方大膽將「遊戲化」機制導入閱讀推廣，透過積分系統與微額現金獎勵，試圖在數位注意力被極度分散的時代，重塑民眾的深度閱讀能力，將民眾從演算法與短影音造成的「腦腐」（Brain rot）及刷手機成癮中拯救出來，重新培養逐漸流失的閱讀習慣。根據《CNN》報導，新加坡國家圖書館管理局局長譚美玲（Melissa Tam）表示，「雖然短影音能幫我們快速獲取資訊，但長篇閱讀才能鞏固專注力、批判性思考與想像力。我們的終極目標，是建立一個充滿好奇心、深思熟慮且具備洞察力的閱讀大國，以應對日益複雜的世界」。根據活動規則，其獎勵設計並不是要讓書蟲發財，讀者只要每天登入政府指定網站，紀錄至少15分鐘的閱讀時間，即可獲得20枚虛擬代幣，每天每人限登記一次。集滿1000枚代幣後、相當於打卡50天，即可兌換1元新幣（約新台幣25元）。除了個人獎勵外，該計畫亦結合公益目標，希望今年能累積750萬分鐘的全民閱讀時長，如果達標，就能解鎖15萬元新幣（約新台幣360萬元）的慈善基金。雖然閱讀分數在全球名列前茅，但新加坡教育界長期觀察到，許多學生在升上中學並面臨考試壓力後，便逐漸喪失閱讀樂趣，轉為「僅為考試而讀」。將閱讀轉化為每日15分鐘的微習慣，獲得不少學者肯定。新加坡國立教育學院（NIE）專家羅金宜（Loh Chin Ee，音譯）向《CNN》表示，對於沒有閱讀習慣的人而言，15分鐘是絕佳的起點，能引導大眾從淺層的螢幕文字，邁向長時間的「深度閱讀」。支持這項計劃的28歲社群創作者 Charmaine Lim直言，「我寧願看到大家因為專注看書而錯過地鐵站，也不想在車廂裡聽到無休止的TikTok噪音或AI生成的短劇配音」。不過，心理學家Charissa Ng則質疑指出，過去研究顯示一旦獎勵消失，可能會削弱個體的內在動機，對完全沒有閱讀興趣的人效果相當有限。這項「閱讀賺錢」推廣計畫目前正處於試辦階段，官方將根據首波反饋於今年底進行功能升級與調整，另外還將於9月19日及20日舉辦大型圖書贈送活動。