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台灣職籃P. LEAGUE+（PLG）副會長「黑人」陳建州今（15）晚驚傳因急性心肌梗塞緊急送醫，並已完成手術，目前在台大醫院休養中，消息一出震撼籃壇與演藝圈。針對外界擔憂聯盟在副會長休養期間恐陷入群龍無首的窘境，PLG 聯盟火速發聲明穩定軍心，強調目前聯盟事務皆已步上軌道，由相關同仁分工處理，整體運作絕不受影響。PLG聯盟證實，現年49歲的副會長陳建州於15日觀看PLG富邦勇士與韓職首爾SK騎士交流賽時，身體突然感到極度不適，隨即前往醫院就診。經醫師評估確認為「急性心肌梗塞」，第一時間已安排接受手術治療。聯盟表示，陳建州目前在台大醫院醫療團隊的專業照顧下，恢復狀況良好，正安心療養中，並代為轉達：「感謝各界關心，一切平安。」事後，陳建州也親自回覆《NOWNEWS》關心，簡短表示：「一切平安、感謝關心。」自2024年7月14日，原PLG會長張嗣漢與執行長鄭偉柏因完成階段性任務及個人職涯規劃雙雙請辭後，相關職務便交由副會長陳建州暫代主責。工作內容涵蓋了應對新聯盟TPBL的競爭壓力、處理PLG自身的球隊擴編問題，以及主導東亞超級聯賽（EASL）與其他國際賽事的合作與參賽洽談等，業務量相當龐大。如今突發心肌梗塞，各界除了震驚之餘，也紛紛送上祝福，期盼他能安心休養、早日康復。面對聯盟決策樞紐突然因病倒下休養，外界高度關注PLG接下來的事務該由誰來接手處理。對此，PLG聯盟火速給出回應以穩定球迷與球團的軍心，強調：「聯盟事務目前都在軌道上，而且均有相關同仁負責處理，所以黑哥（陳建州）住院期間不會影響聯盟運作，謝謝。」 強調聯盟已建立起穩定的分工機制，日常營運與賽務規劃將交由各部門專業同仁持續推進。