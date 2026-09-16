台灣虎航9月迎來12周年慶，除了提供12張不限航點來回機票、最高3000元回饋金等超過2萬份好禮，最受虎迷期待的，是一連三天的機票優惠活動，今（16）日10:00將開賣「尊榮虎」等級的虎航會員可搶訂單程未稅112元起超優惠票價；而9月17日則開放全虎航會員開搶，全航線512元起。《NOWNEWS今日新聞》整理3天共2梯次的優惠活動包含票價、專屬訂票平台、規則等資訊一次看。
台灣虎航表示，慶祝12週年慶，今（16）日上午10:00至晚間23:59，優先開放「尊榮虎」與「TeamMax」會員透過專屬購票連結會員搶票，享有全航線單程未稅112元起、512元及1112元起的優惠票價。一般旅客可等到9月17日上午10:00至9月18日晚上23:59，可享單程未稅512元、1112元起優惠。須注意的是，部分航線則依官網公告班表為主。
台灣虎航提醒，此波周年促銷機票僅限官方公布的連結訂購，無法透過其他通路購入；另外，此波促銷機票適用於2026年9月16日至2027年3月27日之間，必須同時購買來回程，詳情以官網公告為準。
🟡虎航12週年慶活動一覽：
📍9月16日：
活動內容：全航線112元、512元、1112元起 （皆是單程未稅價）
購票期間：2026年9月16日10:00～23:59
購票連結：僅限尊榮虎專屬購票連結 與TeamMax專屬購票連結
📍9月17日-9月18日全虎迷開搶：
活動內容：全航線512元、1112元起（皆是單程未稅價）
購票期間：2026年9月17日10:00～9月18日23:59
開賣時間：2026年9月17日10:00開賣
購票連結：台灣虎航官網
Q：怎樣才是台灣虎航的「尊榮虎」？我今天有資格可下訂嗎？
A：很多民眾應該都好奇自己是否有「尊榮虎」資格，事實上，根據台灣虎航官網上面說明，年滿二歲以上就可以免費申請虎航的會員。
會員本人購買並搭乘台灣虎航國際線定期班機 (公關票、員工及親友票、共用班號等無法列入回饋計算)，機票金額 (不含加購託運行李、機上餐點等附加服務，亦不含各地稅金金額及預訂服務費等) 每新台幣100元可累計1點「虎足跡」（ tigerpoints ），滿200元累計2點 tigerpoints 。
依程序累計虎足跡且符合升等條件者，台灣虎航將於足跡累計後進行等級審核，180天內累計150點虎足跡可躍升為尊榮虎，180天內新增任何虎足跡可續等，意即若之後180天內無新增足跡，則失去菁英虎資格。通過審核並成功升等，台灣虎航將發送升等通知信至您註冊的帳號，或可登入會員平台檢視目前等級身分。
越捷航空新航線 10月25日將開航台南-河內直飛航線
另一個低成本航空「越捷航空」，則是宣告將於2026年10月25日起開通台南—
河內直飛航線，每週營運4趟往返航班。隨著台南—河內航線開通， 越捷航空目前自台灣營運的直飛航線將增至8條，串聯台北、台中、 台南及高雄，直達河內、胡志明市及富國島等越南熱門目的地。 完善的航網為全台旅客帶來更多便利與彈性， 暢遊越南及延伸探索亞洲與全球更多城市。
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🟡虎航12週年慶活動一覽：
📍9月16日：
活動內容：全航線112元、512元、1112元起 （皆是單程未稅價）
購票期間：2026年9月16日10:00～23:59
購票連結：僅限尊榮虎專屬購票連結 與TeamMax專屬購票連結
📍9月17日-9月18日全虎迷開搶：
活動內容：全航線512元、1112元起（皆是單程未稅價）
購票期間：2026年9月17日10:00～9月18日23:59
開賣時間：2026年9月17日10:00開賣
購票連結：台灣虎航官網
Q：怎樣才是台灣虎航的「尊榮虎」？我今天有資格可下訂嗎？
A：很多民眾應該都好奇自己是否有「尊榮虎」資格，事實上，根據台灣虎航官網上面說明，年滿二歲以上就可以免費申請虎航的會員。
會員本人購買並搭乘台灣虎航國際線定期班機 (公關票、員工及親友票、共用班號等無法列入回饋計算)，機票金額 (不含加購託運行李、機上餐點等附加服務，亦不含各地稅金金額及預訂服務費等) 每新台幣100元可累計1點「虎足跡」（ tigerpoints ），滿200元累計2點 tigerpoints 。
依程序累計虎足跡且符合升等條件者，台灣虎航將於足跡累計後進行等級審核，180天內累計150點虎足跡可躍升為尊榮虎，180天內新增任何虎足跡可續等，意即若之後180天內無新增足跡，則失去菁英虎資格。通過審核並成功升等，台灣虎航將發送升等通知信至您註冊的帳號，或可登入會員平台檢視目前等級身分。
越捷航空新航線 10月25日將開航台南-河內直飛航線
另一個低成本航空「越捷航空」，則是宣告將於2026年10月25日起開通台南—