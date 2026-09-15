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黑人陳建州今（15）日傍晚觀賞PLG友誼賽時，突然感到身體不適，前往醫院就診後發現是急性心肌梗塞，緊急接受手術治療，目前恢復狀況良好，他的好友、台北101董事長賈永婕得知消息大呼：「天哪！希望一切平安。」今天晚間，黑人陳建州傳出心肌梗塞緊急赴台大開刀，老婆范瑋琪第一時間也趕往醫院陪伴，范范經紀人隨後證實陳建州是急性心肌梗塞，黑人在台大醫院醫療團隊的專業照顧下，恢復狀況良好，正在安心療養中，感謝各界關心。對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問黑人陳建州的好友賈永婕，她一聽到消息反應相當驚訝，回覆「天哪！希望一切平安」，陳建州的好友王宏恩則透過經紀人表示：「最近都在錄音室忙錄音，不清楚目前的狀況，也是剛剛才得知消息，謝謝。」關於陳建州的家族病史，其母親於2022年5月確診乳癌，隨後進行了腫瘤切除手術與化療，目前抗癌成功，身體狀況還算不錯，而他的妹妹Vicky曾經因為嚴重肺功能受損住院，歷經漫長等待，已經於2024年底順利完成肺臟移植手術，目前身體狀況一切良好。