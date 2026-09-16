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▲陳建州（左1）與大S（右3）、小S（左3）從高中時期就認識，交情匪淺。（圖／陳建州IG@blackielovelife）

▲王偉忠（如圖）是幫助陳建州順利進入演藝圈的人。（圖／資料照）

「黑人」陳建州昨（15）日傍晚因心肌梗塞被緊急送醫，手術後目前在台大醫院住院觀察中，經紀人已向外界報平安，要大家別太擔心他。而黑人過去曾是籃球國手，因十字韌帶斷裂才退出球場，他當時一度對生活感到迷茫，直到大小S姊妹幫他牽線認識王偉忠，他才轉行進入演藝圈、成為主持人。至於「黑人」這個藝名，其實也是王偉忠幫他取的。陳建州從小就展現籃球天分，年輕時便入選國手，不過職業球員這條路走得並不順。當年他赴新加坡比賽時，意外遭到重壓，造成左膝前十字韌帶斷裂，經過一段時間休養、復健，好不容易重返球場，沒想到21歲時又遇上右膝韌帶斷裂。當時台灣職籃（CBA）也正面臨解散危機，加上雙膝先後開刀，陳建州的身體狀況已經很難回到過去的狀態，最終只能在21歲時告別職業籃球。從國手到被迫退役，對當時的他來說打擊相當大，陳建州曾形容那段時間看什麼事情都覺得很灰暗，完全不知道未來該往哪裡走。幸運的是，他早在高中時期，就透過朋友認識就讀華岡藝校的大小S、阿雅等人。陳建州過去曾透露，當時最初其實是想追小S，但兩人最後沒有成為情侶，反而變成感情很好的朋友；至於他與大S則有過一段情，分手後依舊維持深厚交情。就在陳建州因傷離開籃球場、人生陷入低潮時，大小S姊妹成了重要的轉捩點。她們帶著陳建州去認識知名製作人王偉忠，讓原本對未來毫無頭緒的他，開始有機會接觸演藝圈。王偉忠當年看中陳建州的外型、親和力以及自然流露的幽默感，決定將他簽進旗下，讓他從籃球員轉換跑道，重新開始。至於陪伴陳建州多年的「黑人」藝名，也是王偉忠取的。陳建州過去打球時因為皮膚黝黑，經常被隊友、前輩叫「小黑」，王偉忠簽下他之後，便沿用這個特色，加上看他身材高大，就替他取了「黑人」這個藝名。王偉忠當時也曾用一個相當生動的比喻，告訴陳建州既然決定轉行，就不要再一直想著籃球。他以清朝男子決定進宮當太監，結果「割了寶貝」後，隔天卻宣布進入民國時代的故事調侃。意思是想讓陳建州知道，既然籃球生涯已經回不去了，就得真正放下，人生才能重新開始。聽完這番話後，陳建州也逐漸把重心放到演藝工作上。當時的他從外景節目助手做起，什麼工作都願意嘗試，也不怕在鏡頭前搞笑、扮醜，慢慢累積主持經驗。之後陸續主持《青春株式會社》、《我愛黑澀會》等節目，才逐漸在演藝圈站穩腳步。