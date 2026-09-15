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49歲黑人陳建州今（15）日驚傳因心肌梗塞緊急送醫，在台大醫院開刀後，轉至加護病房療養，PLG聯盟與范瑋琪也發聲證實消息，並透露他恢復狀況良好。其中，PLG聯盟指出他是在觀看PLG友誼賽時，突然感到不適，有內部球員也指出，陳建州一開始出現胸悶狀況後，先服用治療胸悶的中藥散、接著又吃了胃藥，一度表示身體有好轉一點，但不料之後痛症越變越嚴重，便緊急前往醫院就診。陳建州今日前往觀看富邦勇士與首爾SK騎士的友誼賽時，下午突然感到身體不適，據《TSNA》報導指出，有內部球員透露，陳建州一開始先有胸悶的症狀，他服用治療胸悶的中藥散後，又買了胃藥來吃，並表示身體有好一點，還在場邊做伸展，不料之後痛症越來越嚴重，工作夥伴便緊急帶他去台大醫院看診，確認是心肌梗塞就馬上動手術，范瑋琪則在得知消息後，第一時間就趕到丈夫身邊陪伴。而PLG聯盟也在稍早回應了陳建州的狀況，表示他在看友誼賽時，身體突感到不適，便緊急到醫院檢查，「經醫師評估後，為急性心肌梗塞，已安排接受手術治療。目前陳建州先生在台大醫院醫療團隊的專業照顧下，恢復狀況良好，正安心療養中。感謝各界關心，一切平安。」陳建州本人也親回，「一切平安、感謝關心。」