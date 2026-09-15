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49歲「黑人」陳建州今（15）日因急性心肌梗塞入院，經開刀手術治療，目前恢復狀況良好。陳建州與台灣籃球關係密不可分，曾是台灣籃壇潛力新星，後因傷勢退役轉戰演藝圈，也身兼SBL台灣啤酒籃球隊副領隊，結合演藝圈資源，將台啤奪冠過程拍成《態度》紀錄片。2020年，陳建州一手創立P. LEAGUE+（PLG）聯盟，在台灣籃球低迷之際注入新活力。但後續因新聯盟成立，呈現分裂局面，加上陳建州在2023年被控性騷擾，辭去PLG執行長職務，轉任PLG副會長。今日入院消息一出，仍震驚籃球界。在進入演藝圈之前，身高190公分的陳建州曾是台灣籃壇潛力新星，以驚人的爆發力著稱。1995年代表中華隊參加第13屆亞洲青年籃球錦標賽，21歲入選光華隊參加威廉瓊斯盃。正當未來發展一片看好時，卻因十字韌帶斷裂，於2004年球季後黯然告別球員生涯。雖然從籃球場退役，也成功轉型為藝人，但陳建州心仍在球場上。他先是擔任SBL台灣啤酒籃球隊副領隊，靈活結合演藝圈資源為台啤行銷，並將台啤首度奪冠的歷程拍成《態度》紀錄片。這不僅讓大眾看見「野獸」林志傑對勝利的執著，也成功讓台啤成為家喻戶曉的籃球隊。離開台啤後，陳建州陸續擔任台灣大雲豹、富邦勇士、寶島夢想家制服組，累積豐富經驗與專業。2020年，陳建州在台灣籃球低迷之際，跳出來籌組新職籃聯盟，毅然決然放棄每年8位數收入的演藝工作，挑戰「不可能的任務」，也圓了自己多年的「職籃夢」。陳建州一手創立P. LEAGUE+（PLG）聯盟，並出任聯盟執行長，讓台灣繼CBA之後，睽違20年再度擁有本土職籃，也在新冠疫情時期，給予沈寂已久的台灣籃球新希望。陳建州過去接受媒體採訪時曾直言，「台灣籃球要在國際賽打出成績，本土聯盟一定要強，有舞台給選手發揮，潛力球員有夢想藍圖，才能讓籃球人才源源不絕。」不過隨著2021年T1聯盟成立，與PLG形成「兩聯盟」對立格局；加上2023年陳建州遭指控性騷擾，他也為此辭去PLG執行長、董事長和理事等職務，並轉任PLG副會長。直至今日，台灣職業籃球仍呈現「分裂」局面，即便陳建州與TPBL多次拋出「合作」想法，仍無法達成共識，最終成為紙上談兵。從學生時期接觸籃球，到成立台灣新職籃，再到兩聯盟分裂，陳建州與台灣籃球有密不可分的關係。今日傳出心肌梗塞，也震撼台灣籃球圈。PLG 聯盟晚間證實，陳建州為急性心肌梗塞，已安排接受手術治療，在專業醫療團隊照顧下，恢復狀況良好，正安心療養中。