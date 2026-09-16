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中華職棒統一7-ELEVEn獅昨（15）日以2：5不敵樂天桃猿，下半季排名第3名。前役開賽，獅隊先發投手郭俊麟的貼心舉動，獲得網友大力稱讚，郭俊麟在登板前，於投手丘後方寫上「77早日康復」，替14日遭強襲球擊中的莊昕諺獻上祝福。郭俊麟與莊昕諺為2024年世界12強中華隊隊友，2人一起替台灣打下首座一級國際賽世界冠軍。獅隊昨日前往嘉義市球場擔任主場，迎戰來訪的桃猿，雙方賽前在下半季排名前2名且無勝差，桃猿僅領先0.002勝率差領先獅隊，前役獅隊推出老將郭俊麟先發交手桃猿「土投新星」曾家輝。郭俊麟主投4局失2分，最終吞下本季第4敗，曾家輝則是主投6局失2分，奪下本季第6勝。不過在前役開打前，投手丘上出現緩心的場面，郭俊麟在練投球前彎下腰，用手指寫下「77早日康復」，郭俊麟指的正是14日遭強襲球擊中臉部的桃猿右投莊昕諺。莊昕諺經診斷為顏面骨折、撕裂傷及牙齒斷裂，並安排手術治療。莊昕諺昨日也透過桃猿球團向外界報平安，「昕諺向所有關心他的球迷朋友們表達最深的感謝，每一份慰問他都收到了，這對他來說是很大的鼓勵。目前他正專心配合醫療團隊的治療，希望能盡快康復，早日重返投手丘與大家見面。」郭俊麟賽前的暖心舉動也獲網友大讚，「中職一家親」、「暖心的俊麟，昕諺早日康復」、「都是台灣隊」。郭俊麟與莊昕諺為2024年世界12強賽中華隊隊友，一起替台灣打下首座一級國際賽的世界冠軍。