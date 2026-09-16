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中華職棒味全龍昨（15）日以3：0完封富邦悍將，終止近期的4連敗，但比賽過程中出現小插曲，悍將補手戴培峰在7局下遭到龍隊後援投手林子昱觸身球，當下全場邦迷噓聲四起，不免讓人聯想到上週的「近身球衝突」。龍隊總教練葉君璋賽後直言，投手最不想丟到的打者，就是戴培峰，「但當有這樣的想法，就會不小心丟到。」葉總坦言，當選手怕什麼、小心什麼時，反而越來越麻煩，「選手該如何去擺脫那樣的氛圍，是很重要的事情。」龍隊前役以3：0完封悍將，終止近期的4連敗，不過整場比賽在過程中出現不少話題，主砲吉力吉撈・鞏冠在「近身球衝突」後首度作客新莊，從首打席被噓到最後1打席；另一位衝突當事人戴培峰，則是在7局下遭到林子昱觸身球，當下全場邦迷噓聲四起，但未發生衝突。龍隊總教練葉君璋賽後表示，前役投打表現都不錯，是能止敗的關鍵。但觸身球砸到戴培峰，是比賽中的插曲，「我相信投手最不想丟到的人，就是戴培峰。但當有這樣的想法，就會不小心丟到。」葉總直言，近期的「近身球衝突」，選手該如何去擺脫那樣的氛圍，是很重要的事情，「怕什麼、小心什麼、避免什麼，這樣反而會越麻煩，相信雙方都是一樣的。」龍隊上週與悍將爆發「近身球衝突」，上週末對上獅隊又兩度發生投手挨轟後投出觸身球等爭議。葉總坦言，因為這些關係，很多投手會擔心這件事，「因為他們知道外界的反應是什麼。該怎麼擺脫是蠻重要的，相信對方也知道不是故意的，當外界一直去檢視，其實就是困擾。」在戴培峰挨觸身球上壘後，龍隊游擊手張政禹也致上歉意，當面與戴培峰道歉。張政禹賽後表示，自己與戴培峰的關係不錯，「我不知道他是不是這樣想，但我覺得我們應該還不錯。」他透露，當時向戴培峰表達投手不是故意的，「我就趕快歹勢、歹勢，也不能怎麼辦，投手也都不是故意。」