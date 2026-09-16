中華職棒37年下半季戰況白熱化！中信兄弟昨（15）日擊退台鋼雄鷹、樂天桃猿打敗統一7-ELEVEn獅，A段班的排名也出現變動。桃猿暫時鞏固龍頭，兄弟則是超車獅隊成為第2，獅隊退居第3，3隊勝差不超過1場。明（17）日開始的2連戰，隨時會出現龍頭換人當的狀況，獅隊將作客臺北大巨蛋，與兄弟上演「傳統一戰」，桃園則是北上新莊，與近況低迷的富邦悍將交手。
兄弟、桃猿皆獲勝 暫居下半季前2名
兄弟前役作客澄清湖，5局上靠著王威晨、岳東華以及高宇杰的串聯安打，取得2：0領先。7局上靠著2顆四壞球、1顆觸身球以及曾頌恩的高飛犧牲打攻下第3分，8局上再進帳2分保險分，加上先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）完投9局，最終以5：1擊退雄鷹。
嘉義市賽事上演「天王山之戰」，由桃猿交手獅隊，桃猿在2局上藉由成晉的適時安打，取得1：0領先，4局上又靠著投手暴投攻下第2分。獅隊雖然在4局下靠著林培緯的安打追回1分，但7局上又被桃猿串聯安打攻下2分，比賽也就此定調，終場桃猿以5：2擊退獅隊。
新莊賽事則是4連敗的龍隊交手3連敗的悍將，龍隊在4局上突破魔力藍（Shawn Morimando）的投球，吉力吉撈・鞏冠獲得保送後，李凱威、張政禹連續敲安攻下2分，7局上張政禹、陳思仲的串聯安打替龍隊打下保險分，終場就以3：0完封悍將，終止4連敗。
下半季龍頭隨時會易主 獅隊、兄弟明日正面交鋒
經過昨日三地激戰，下半季排名也出現變化，桃猿不僅鞏固龍頭，還跟獅隊拉開差距，雙方目前有1場勝差。兄弟由於擊退雄鷹，下半季戰績也超車獅隊，獨居聯盟第2名，僅落後桃猿半場勝差。B段班部分，龍隊仍維持第4名，雄鷹、悍將前役皆輸球，仍排在第5、6名，雙方僅半場勝差。今日僅一地賽事，由悍將作客天母，雙方比賽結果不會影響下半季A段班的走勢。
不過從明日開始，就會出現影響戰局的重要戰役，獅隊將作客大巨蛋與兄弟正面交鋒，若兄弟2連戰能橫掃獅隊，雙方勝差將開拉到2.5場，但若是獅隊橫掃兄弟，獅隊不僅能超車兄弟，還能取得1.5場勝差。桃猿接下來2戰將作客新莊，與近況低迷的悍將交鋒，若能取得2連勝，可以繼續坐在龍頭寶座，但若被悍將反咬一口，隨時會被兄弟、獅隊超車。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月16日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月16日賽前）：
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兄弟前役作客澄清湖，5局上靠著王威晨、岳東華以及高宇杰的串聯安打，取得2：0領先。7局上靠著2顆四壞球、1顆觸身球以及曾頌恩的高飛犧牲打攻下第3分，8局上再進帳2分保險分，加上先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）完投9局，最終以5：1擊退雄鷹。
嘉義市賽事上演「天王山之戰」，由桃猿交手獅隊，桃猿在2局上藉由成晉的適時安打，取得1：0領先，4局上又靠著投手暴投攻下第2分。獅隊雖然在4局下靠著林培緯的安打追回1分，但7局上又被桃猿串聯安打攻下2分，比賽也就此定調，終場桃猿以5：2擊退獅隊。
新莊賽事則是4連敗的龍隊交手3連敗的悍將，龍隊在4局上突破魔力藍（Shawn Morimando）的投球，吉力吉撈・鞏冠獲得保送後，李凱威、張政禹連續敲安攻下2分，7局上張政禹、陳思仲的串聯安打替龍隊打下保險分，終場就以3：0完封悍將，終止4連敗。
下半季龍頭隨時會易主 獅隊、兄弟明日正面交鋒
經過昨日三地激戰，下半季排名也出現變化，桃猿不僅鞏固龍頭，還跟獅隊拉開差距，雙方目前有1場勝差。兄弟由於擊退雄鷹，下半季戰績也超車獅隊，獨居聯盟第2名，僅落後桃猿半場勝差。B段班部分，龍隊仍維持第4名，雄鷹、悍將前役皆輸球，仍排在第5、6名，雙方僅半場勝差。今日僅一地賽事，由悍將作客天母，雙方比賽結果不會影響下半季A段班的走勢。
不過從明日開始，就會出現影響戰局的重要戰役，獅隊將作客大巨蛋與兄弟正面交鋒，若兄弟2連戰能橫掃獅隊，雙方勝差將開拉到2.5場，但若是獅隊橫掃兄弟，獅隊不僅能超車兄弟，還能取得1.5場勝差。桃猿接下來2戰將作客新莊，與近況低迷的悍將交鋒，若能取得2連勝，可以繼續坐在龍頭寶座，但若被悍將反咬一口，隨時會被兄弟、獅隊超車。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月16日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|44
|25-19-0
|0.568
|-
|2
|中信兄弟
|47
|26-21-0
|0.553
|0.5
|3
|統一獅
|46
|25-21-0
|0.543
|1
|4
|味全龍
|44
|21-22-0
|0.500
|3
|5
|台鋼雄鷹
|45
|19-26-0
|0.422
|6.5
|6
|富邦悍將
|44
|18-26-0
|0.409
|7
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|104
|61-43-0
|0.587
|-
|2
|統一獅
|105
|55-49-1
|0.519
|7
|3
|富邦悍將
|104
|52-52-0
|0.500
|9
|4
|樂天桃猿
|104
|49-53-2
|0.480
|11
|5
|台鋼雄鷹
|105
|49-55-1
|0.471
|12
|6
|中信兄弟
|106
|46-58-2
|0.442
|15