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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月16日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 樂天桃猿 44 25-19-0 0.568 - 2 中信兄弟 47 26-21-0 0.553 0.5 3 統一獅 46 25-21-0 0.543 1 4 味全龍 44 21-22-0 0.500 3 5 台鋼雄鷹 45 19-26-0 0.422 6.5 6 富邦悍將 44 18-26-0 0.409 7

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月16日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 104 61-43-0 0.587 - 2 統一獅 105 55-49-1 0.519 7 3 富邦悍將 104 52-52-0 0.500 9 4 樂天桃猿 104 49-53-2 0.480 11 5 台鋼雄鷹 105 49-55-1 0.471 12 6 中信兄弟 106 46-58-2 0.442 15

中華職棒37年下半季戰況白熱化！中信兄弟昨（15）日擊退台鋼雄鷹、樂天桃猿打敗統一7-ELEVEn獅，A段班的排名也出現變動。桃猿暫時鞏固龍頭，兄弟則是超車獅隊成為第2，獅隊退居第3，3隊勝差不超過1場。明（17）日開始的2連戰，隨時會出現龍頭換人當的狀況，獅隊將作客臺北大巨蛋，與兄弟上演「傳統一戰」，桃園則是北上新莊，與近況低迷的富邦悍將交手。兄弟前役作客澄清湖，5局上靠著王威晨、岳東華以及高宇杰的串聯安打，取得2：0領先。7局上靠著2顆四壞球、1顆觸身球以及曾頌恩的高飛犧牲打攻下第3分，8局上再進帳2分保險分，加上先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）完投9局，最終以5：1擊退雄鷹。嘉義市賽事上演「天王山之戰」，由桃猿交手獅隊，桃猿在2局上藉由成晉的適時安打，取得1：0領先，4局上又靠著投手暴投攻下第2分。獅隊雖然在4局下靠著林培緯的安打追回1分，但7局上又被桃猿串聯安打攻下2分，比賽也就此定調，終場桃猿以5：2擊退獅隊。新莊賽事則是4連敗的龍隊交手3連敗的悍將，龍隊在4局上突破魔力藍（Shawn Morimando）的投球，吉力吉撈・鞏冠獲得保送後，李凱威、張政禹連續敲安攻下2分，7局上張政禹、陳思仲的串聯安打替龍隊打下保險分，終場就以3：0完封悍將，終止4連敗。經過昨日三地激戰，下半季排名也出現變化，桃猿不僅鞏固龍頭，還跟獅隊拉開差距，雙方目前有1場勝差。兄弟由於擊退雄鷹，下半季戰績也超車獅隊，獨居聯盟第2名，僅落後桃猿半場勝差。B段班部分，龍隊仍維持第4名，雄鷹、悍將前役皆輸球，仍排在第5、6名，雙方僅半場勝差。今日僅一地賽事，由悍將作客天母，雙方比賽結果不會影響下半季A段班的走勢。不過從明日開始，就會出現影響戰局的重要戰役，獅隊將作客大巨蛋與兄弟正面交鋒，若兄弟2連戰能橫掃獅隊，雙方勝差將開拉到2.5場，但若是獅隊橫掃兄弟，獅隊不僅能超車兄弟，還能取得1.5場勝差。桃猿接下來2戰將作客新莊，與近況低迷的悍將交鋒，若能取得2連勝，可以繼續坐在龍頭寶座，但若被悍將反咬一口，隨時會被兄弟、獅隊超車。