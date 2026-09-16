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10年期美債殖利率突破5% 創2007年來新高

油價越漲越高 布蘭特原油逼近109美元

Fed升息機率超過94% 市場更關注後續訊號

美國10年期公債殖利率盤中突破5%，創2007年以來新高，加上中東戰事推升國際油價，市場對通膨與利率前景的擔憂持續升高，美股週二（15日）全面收黑。投資人同時屏息等待聯準會（Fed）週三公布利率決策，目前市場押注升息1碼的機率已超過94%。道瓊工業指數終場下跌328.09點、跌幅0.63%，收在52093.11點；標普500指數下跌0.45%，收7585.73點；那斯達克綜合指數下挫0.78%，收25981.57點；費城半導體指數漲44.27點或0.40%，收11175.55點。前一交易日遭遇賣壓的部分人工智慧（AI）概念股則出現反彈，減輕標普500與那斯達克跌勢。Coherent上漲近2%，超微（AMD）上漲2%，高通（Qualcomm）更勁揚逾4%。台積電ADR（TSM）跌4.02美元或0.96％、收413.99美元。台指期夜盤跌63點或0.14％、收45529點。根據CNBC報導，美國10年期公債殖利率週二盤中最高升至5.041%，寫下2007年以來最高水準，隨後回落至約5%，仍上升超過3個基點。近期全球政府債券持續遭到拋售，美伊戰爭延燒帶動能源價格上漲，市場擔心通膨壓力重新升高，迫使各國央行轉向更加鷹派的貨幣政策。SimCorp全球投資決策研究主管布朗（Melissa Brown）指出，除了美國政府債務突破40兆美元、通膨持續居高不下，國際油價突破每桶100美元，也終於讓投資人開始正視相關風險。能源市場壓力也持續升高。沙烏地阿拉伯日前關閉一條可繞過荷姆茲海峽的重要輸油管線後，國際油價進一步攀升。週二11月交割的布蘭特原油期貨上漲近3%，收在每桶108.75美元；西德州中級原油（WTI）期貨則大漲逾4%，收在105.83美元。油價持續走高意味企業成本及消費者物價可能面臨更大壓力，也讓市場更加擔心原本就難以降溫的美國通膨進一步惡化。在油價與美債殖利率雙雙攀升之際，市場焦點轉向Fed週三的利率決策。聯邦基金期貨顯示，投資人目前預估Fed將基準利率從3.5%至3.75%區間調高1碼（0.25個百分點）的機率已超過94%。除了是否升息，Fed主席華許（Kevin Warsh）對後續政策方向的說法同樣受到關注。市場希望從會後訊息判斷，這次升息究竟只是單次調整，還是可能開啟新一輪緊縮循環。巴克萊策略師指出，高利率已開始壓縮股票估值，雖然企業獲利目前仍能抵銷部分衝擊，但10年期美債殖利率逼近、甚至突破5%，在歷史上是一個重要分水嶺；一旦殖利率長時間維持在此水準之上，高利率對股市的壓力可能變得更加持久。