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▲陳建州昨日住院動刀，老婆范瑋琪收到消息後就火速趕去醫院陪伴了。（圖／范瑋琪IG@fanfan）

「黑人」陳建州昨（15）日傍晚因急性心肌梗塞在台大醫院緊急住院開刀，老婆「范范」范瑋琪也緊急到醫院陪伴，好在最後有驚無險，黑人開刀後無大礙，雖然目前還在醫院觀察中，但他昨日深夜已在IG發文報平安：「抱歉讓大家擔心了，我會好好照顧自己，盡快回到自己的崗位上！」黑人急性心梗動刀後，昨日深夜11點多在IG發文跟外界報平安：「據《壹蘋新聞網》報導，黑人昨天下午本來在看PLG友誼賽，但他一直覺得自己心臟不對勁，請球隊醫生幫忙檢查後，對方建議他立刻去醫院。當時黑人還不以為意，自己開車到附近的中山醫院檢查，結果醫院馬上安排他轉診，緊急將人送去台大醫院動刀。范范當下收到消息時正在錄音，她說自己嚇壞，立刻趕到醫院陪伴，在手術同意書上簽字後，黑人就被推進去動刀了。范瑋琪表示整個過程很迅速，手術不到1小時就結束，看他術後依然生龍活虎，應該是怕自己擔心。范瑋琪也透露黑人最近本來打算到名古屋出差，但因為自己工作太忙，需要他幫忙帶小孩，黑人才取消出差計畫。她也因此後怕地說，幸好黑人沒有出國，否則很可能跟大S一樣，在國外喪命。針對黑人的病況，台大醫院昨晚也回應，由於涉及病人隱私，除非本人授權，不會進一步說明，外界任何說法都不會予以證實。PLG與黑人經紀人則發布聲明：「目前陳建州先生在台大醫院醫療團隊的專業照顧下，恢復狀況良好，正安心療養中。」