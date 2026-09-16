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▲施冠伸是鮑魚品牌典臻紀創辦人，也自封環保企業家。（圖／翻攝自典臻紀FB）

▲陳柏渝（右）離婚後復出演藝圈，近年還參與八點檔拍攝。（圖／資料照）

曾演出電影《古惑仔》系列的女星陳柏渝，與號稱「鮑魚王子」、同時也是資深製作人周遊乾兒子的企業家施冠伸交往近3年，期間女方經常陪同男方出席各類商業應酬與社交聚會，原先感情穩定，近期卻驟然告吹。更傳出男方主動提分手後，身邊疑似有了新歡，對象正是「最美性學博士」許藍方。據《鏡週刊》報導，知情人士透露，施冠伸日前無預警向陳柏渝攤牌，僅以「對妳已經沒有感覺」為由提出分手。遭遇突如其來的斷捨離，陳柏渝起初選擇全盤接受並默默療傷；沒想到隨後卻接獲消息，男方近來與許藍方互動極為密接，讓她向友人哭訴時不免質疑這段3年情變背後另有隱情。據瞭解，兩人的交集源自男方經營的羽球推廣平台。施冠伸於去年底籌辦首屆公益羽球賽時，便主動透過通訊軟體私訊邀約許藍方；到了今年6月的第二屆賽事，許藍方也持續捧場出席，雙方因而建立起頻繁互動，交情迅速加溫。針對緋聞指控，。許藍方本人也表示：「我沒有這個人的聯繫方式，也沒有私下見過這個人，覺得這個新聞的出現有點莫名其妙。」施冠伸對於緋聞也無奈強調一切都是抹黑造謠，希望謠言止於智者。至於陳柏渝，她則否認說過相關猜測，表示自己並不知情。現年51歲的陳柏渝感情之路坎坷。2008年曾與五分埔成衣商結婚，婚姻維持8年最終因前夫移情別戀而劃下句點。離婚後她獨自撫養一雙兒女，並復出接演《女兵日記》、《機智校園生活》等本土劇集。原以為陪伴施冠伸拚事業、打入彼此的生活圈能走得長久，未料再次遭遇男方移情別戀，令親友相當心疼。此外，施冠伸近期除了感情生變，與乾媽周遊的關係也傳出降至冰點，他疑似打著周遊的名號到處找投資、拉贊助，讓許多人不滿。而上個月周遊舉辦生日宴會時間，施冠伸也沒有出席。據悉，施冠伸過去曾在澳洲念書，當時的他懷抱明星夢，還參加不少歌唱比賽，一度被唱片公司相中，只是他最後選擇先完成建築系學業，所以沒正式踏入歌壇。而他在澳洲也曾有過一段婚姻，後來離婚了，前妻跟小孩都住在國外。至於「鮑魚王子」的綽號則與他賣鮑魚的事業有關，但目前疑似也停擺，轉發展其他產業。