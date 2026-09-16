杜鵑颱風預估將在今（16）日生成，路徑方面受到外界關注，根據氣象專家吳德榮表示，準杜鵑颱風路徑持續往北轉西北走，歐洲模式顯示，將在日本南方海面向東北東大迴轉，中心未觸及日本。針對本周天氣，吳德榮提醒，今日至周五（16至18日）持續受到東北風水氣影響，大台北、東部有雨，氣溫部分白天溫度略升，但入夜微涼，民眾記得注意天氣變化。
杜鵑颱風最新動態！路徑大迴轉逼近日本
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，根據氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，在關島東北東方海面的熱帶低壓、今將發展為第24號颱風「杜鵑」，持續增強、路徑往北轉西北，將於21日2時行至日本南方海面，漸轉偏北。
吳德榮分析，根據最新歐洲系集模式模擬圖顯示，颱風的系集平均路徑大致在日本南方海面向東北東大迴轉，中心未觸及日本。但個別模擬路徑則相當分散，顯示有很大的「不確定性」，模式將繼續調整，應持續觀察。
大台北、東部有雨到周五！周末轉晴好天氣
針對本周天氣，吳德榮提到，今日至周五（16至18日）東北風水氣略減，迎風面多雲時晴，大臺北東側、東半部偶有局部短暫降雨的機率；背風面晴時多雲，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。此外，白天高溫逐日略升、夜微涼。今日各地區氣溫如下：北部22至31度、中部22至35度、南部23至35度、東部22至33度。
等到了周末（19、20日）兩天轉偏北風，大台北多雲、偶有局部短暫降雨的機率，其他大多晴時多雲，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。白天偏熱、夜微涼。下周一、二（21、22日）微弱東北風，各地大多晴時多雲，東半部及午後山區偶有局部短暫降雨的機率，白天偏熱、夜微涼。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，根據氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，在關島東北東方海面的熱帶低壓、今將發展為第24號颱風「杜鵑」，持續增強、路徑往北轉西北，將於21日2時行至日本南方海面，漸轉偏北。
吳德榮分析，根據最新歐洲系集模式模擬圖顯示，颱風的系集平均路徑大致在日本南方海面向東北東大迴轉，中心未觸及日本。但個別模擬路徑則相當分散，顯示有很大的「不確定性」，模式將繼續調整，應持續觀察。
大台北、東部有雨到周五！周末轉晴好天氣
針對本周天氣，吳德榮提到，今日至周五（16至18日）東北風水氣略減，迎風面多雲時晴，大臺北東側、東半部偶有局部短暫降雨的機率；背風面晴時多雲，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。此外，白天高溫逐日略升、夜微涼。今日各地區氣溫如下：北部22至31度、中部22至35度、南部23至35度、東部22至33度。
等到了周末（19、20日）兩天轉偏北風，大台北多雲、偶有局部短暫降雨的機率，其他大多晴時多雲，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。白天偏熱、夜微涼。下周一、二（21、22日）微弱東北風，各地大多晴時多雲，東半部及午後山區偶有局部短暫降雨的機率，白天偏熱、夜微涼。