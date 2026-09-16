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杜鵑颱風最新動態！路徑大迴轉逼近日本

路徑往北轉西北，將於21日2時行至日本南方海面，漸轉偏北。

▲根據氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，杜鵑颱風路徑往北轉西北，將於21日2時行至日本南方海面，並開始轉向偏北。

（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

根據最新歐洲系集模式模擬圖顯示，颱風的系集平均路徑大致在日本南方海面向東北東大迴轉，中心未觸及日本。但個別模擬路徑則相當分散，顯示有很大的「不確定性」

大台北、東部有雨到周五！周末轉晴好天氣

今日至周五（16至18日）東北風水氣略減，迎風面多雲時晴，大臺北東側、東半部偶有局部短暫降雨的機率；背風面晴時多雲，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。