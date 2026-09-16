我是廣告 請繼續往下閱讀

姚安娜北京公開現身 打破「全家失聯」部分說法

中國問題專家：傳言「不太可能是真的」 但時間點值得觀察

華為官司美國開審 敏感時間點讓傳言更受關注

中國網路近日突然盛傳華為創辦人任正非「全家失聯、疑似出逃」，甚至出現華為總部遭武警包圍等說法，不過相關消息至今缺乏可靠證據。就在傳言延燒之際，任正非小女兒、藝人姚安娜14日在北京公開出席活動，並於微博分享現場照片，至少打破了「任正非全家都已失聯」的部分傳言，但任正非本人目前仍未公開露面。綜合媒體報導，這波傳言始於9月11日前後，中國網路流傳一張號稱來自華為內部的對話截圖，內容聲稱華為董事長梁華連續兩天聯繫不上任正非，任正非妻子、長女孟晚舟、小女兒姚安娜等多名家族成員也同時「失聯」，隨後更衍生出一家人可能從海路離開中國，以及「武警進駐華為總部」等說法。任正非及華為在中國科技產業具有高度象徵性，華為也是美中科技競爭下受到高度關注的企業，使得相關傳言迅速在社群擴散。不過截至目前，這些截圖、影片的來源及拍攝時間均無法獲得獨立證實，也沒有可靠證據顯示任正非已經離開中國；華為、任正非家族及中國官方同樣未公開證實相關消息。就在傳言持續發酵之際，任正非26歲小女兒姚安娜14日現身北京郡王府，出席中國影音平台優酷節目《非遺之城．守護季》定檔記者會，並接受媒體訪問。姚安娜在活動中分享參與節目、體驗各地非物質文化遺產的經驗，並呼籲更多年輕人接觸及傳播傳統技藝。《非遺之城．守護季》預定23日開播，內容橫跨廣東佛山、山東青島與曲阜、福建福州、廣西桂林及江西景德鎮等地。姚安娜本名姚思為，是任正非與第二任妻子姚凌之女，2020年從哈佛大學畢業後進入中國演藝圈。姚安娜隨後也在個人微博分享出席活動及在郡王府拍攝的照片，中國多家媒體也報導她公開現身的消息。由於先前網路傳言將姚安娜也列入「失聯、出逃」的任正非家族成員，她此次在北京公開露面，已間接否定了部分傳聞。中國問題專家王赫日前接受《大紀元》訪問時認為，「任正非全家出逃」不太可能是真的，但傳言出現的背景值得觀察。他指出，如果華為高層真的長時間聯繫不上任正非，理應屬於重大內部事件，相關訊息卻以網路截圖形式流出，本身就存在不少疑點。王赫並將傳言出現的時間點，與中國出入境新規生效及中國政局連結，認為也不能排除有人刻意製造消息、藉機炒作的可能。除了中國出入境新規生效之外，這波傳言出現之際，華為在美國面臨的司法案件也出現新進展。美國政府針對華為提出的刑事案件近日在紐約布魯克林聯邦法院進入審理程序。其中，華為財務長、任正非長女孟晚舟2021年與美國司法部達成延期起訴協議（DPA）時所作的相關陳述，先前已獲法官裁定，可在針對華為的刑事審判中作為證據使用。由於華為官司進入新階段，加上中國出入境相關規定近期生效，使任正非「失聯、出逃」傳言迅速受到關注。不過，目前仍沒有可信證據能證明這些事件彼此存在關聯。