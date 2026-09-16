髒指甲蛋黃酥、月餅梗圖爆紅！近期在Threads突然瘋傳「髒指甲月餅」和「髒指甲蛋黃酥」梗圖，並在台灣人之間引發惡整長輩熱潮。這類梗圖通常會有一雙指甲極黑的手，徒手抓著月餅或蛋黃酥，爆紅起因疑似是一名網友將其傳給自家母親，甚至詢問「朋友手工做的月餅，要不要買」，沒想到引來長輩崩潰反應，影片吸引百萬人搶看，網友紛紛實測自家爸媽或另一半反應，讓一票人哭笑不得。
髒指甲月餅、蛋黃酥圖瘋傳！他實測長輩反應爆紅：百萬人搶看
最近在Threads突然傳出「髒指甲月餅圖」和「髒指甲蛋黃酥圖」惡搞風潮，在台灣突然爆紅流傳原因，疑似起源於一篇Threads貼文，有網友實測將AI生成的髒指甲月餅圖傳給自家母親，畫面中可見一雙指甲縫藏滿黑色垢物的手正徒手抓著月餅，看起來十分驚悚，讓人一看食慾瞬間全無。
接著假裝正經地詢問「這是朋友/同事手工做的月餅，特地送我一盒，問我要不要買」，沒想到網友母親第一反應就是大崩潰，直接理智線斷裂，秒傳語音訊息大罵「胎哥（骯髒）！」該篇貼文隨即在網路上爆紅，至今已累積123萬人瀏覽，更有高達1.6萬人按讚、2.9萬人轉發。
髒指甲蛋黃酥太逼真！惡整長輩「3種反應」全笑翻
不少台灣人被網友惡作劇給逗樂，後來甚至還進化多出「髒指甲蛋黃酥圖」，也紛紛轉傳這類梗圖給自家長輩，藉此觀察長輩們的真實反應，還演變成測試男友、老公有沒有認真看訊息的工具，「我媽看到這個居然最後可以接受」、「我媽不只沒有拒絕，還要給我阿公吃」、「我爸說叫他指甲洗乾淨一點好不好，快笑死」。
根據觀察，一類反應是崩潰嫌棄，甚至嚴厲警告不准買，另一類則是溫柔提醒，儘管覺得噁心不衛生，還會建議「叫你朋友改天記得剪指甲」，最後一類則根本完全沒注意，甚至還回「看起來很好吃耶」，讓一票晚輩哭笑不得。
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最近在Threads突然傳出「髒指甲月餅圖」和「髒指甲蛋黃酥圖」惡搞風潮，在台灣突然爆紅流傳原因，疑似起源於一篇Threads貼文，有網友實測將AI生成的髒指甲月餅圖傳給自家母親，畫面中可見一雙指甲縫藏滿黑色垢物的手正徒手抓著月餅，看起來十分驚悚，讓人一看食慾瞬間全無。
髒指甲蛋黃酥太逼真！惡整長輩「3種反應」全笑翻
不少台灣人被網友惡作劇給逗樂，後來甚至還進化多出「髒指甲蛋黃酥圖」，也紛紛轉傳這類梗圖給自家長輩，藉此觀察長輩們的真實反應，還演變成測試男友、老公有沒有認真看訊息的工具，「我媽看到這個居然最後可以接受」、「我媽不只沒有拒絕，還要給我阿公吃」、「我爸說叫他指甲洗乾淨一點好不好，快笑死」。
根據觀察，一類反應是崩潰嫌棄，甚至嚴厲警告不准買，另一類則是溫柔提醒，儘管覺得噁心不衛生，還會建議「叫你朋友改天記得剪指甲」，最後一類則根本完全沒注意，甚至還回「看起來很好吃耶」，讓一票晚輩哭笑不得。