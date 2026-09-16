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質疑預算膨脹翻倍

質疑工程規劃漏洞百出

推手入閣高升

怒批市府代辦工程32億、執行品質荒腔走板

呼籲高雄人一起拒絕「游不回大海的烏龜」

耗資81.37億元打造的前鎮漁港，近期遭媒體實地走訪揭露外籍船員服務中心低度使用、文化館卸牌、攤商進駐意願低落，以及大雨積淹水等問題。國民黨高雄市議員候選人湯茹婷今（15）日提出五大質疑，直指從預算膨脹、工程規劃到市府代辦品質都有問題，要求釐清「這81億的公帑，究竟花得值不值？」湯茹婷指出，市府當初稱要將前鎮漁港打造為「兼具冷鏈、觀光與現代化台版豐洲市場」，如今卻陸續出現問題；面對爭議，中央農業部漁業署、高市府海洋局及綠營民代則以「漁工人權」、「在地建設」與「照顧漁民」等理由回應。她認為，政治攻防之外，仍應檢視工程規劃、預算及實際使用效益。湯茹婷指出，高雄市海洋局長石慶豐表示，韓國瑜市長任內，前鎮漁港整建規劃曾由原先數千萬元的疏濬維護，擴大至約40.9億元；109年8月前行政院長蘇貞昌視察時宣布加碼至50億元，之後各項追加一路堆疊，最終達81.37億元。湯茹婷質疑，預算短時間從40億、50億一路攀升至81.37億元，「這樣預算倍增的擴編速度，在台灣公共工程規劃中實屬罕見」，過程中的成本效益評估是否嚴謹，應接受檢驗。湯茹婷表示，審計部早在113年就針對前鎮漁港計畫112年度決算提出示警，包括多功能船員服務中心招商延宕、住宿需求評估與現實落差過大，恐有低度使用問題；多功能水產品運銷中心規劃未臻周延，可能影響卸魚冷鏈及衛生安全，工程經費及工期也持續增加、延宕。她認為，如今出現動線混亂、設施閒置等問題，已印證審計部當初的部分疑慮，不能僅以「被抹黑」回應。湯茹婷指出，112年8月，時任高雄區漁會總幹事黃昭欽曾串聯漁會系統為改建案辯護，將外界對龐大財政支出的監督，簡化為「為了選舉打壓漁民」。她表示，如今黃昭欽已出任農業部政務次長，當初力挺此案，如今面對計畫落地後的爭議，「難道不應主動出面給社會大眾一個具體的交代與改善期程？」湯茹婷指出，81.37億元總專案中，高雄市政府由海洋局、工務局、水利局等6個局處代辦8項主要工程，金額達32.78億元、占比超過四成，包括雨污水下水道、景觀休憩環境、漁民服務中心、既有魚市場改造、道路改善及智慧交通等。她批評，如今卻出現動線設計不良、防洪截流閘門周遭垃圾遍布、設施維護停擺等問題，「中央出巨資、地方代辦執行，換來的卻是品質難以令人滿意的半成品。」湯茹婷指出，媒體實地走訪發現，前鎮漁港漁民服務中心前景觀綠地的烏龜裝置藝術，如今出現油漆斑駁剝落、遭雜草淹沒等情況，甚至被民眾諷刺「要怎麼游回大海？」湯茹婷認為，「這群被埋沒在荒草中的石龜，正是這座耗資81億元前鎮漁港的縮影」，並強調，高雄市民與台灣漁業需要的是「名實相符、能長遠運作的現代化遠洋基地」，而不是花費公帑後卻缺乏妥善管理的建設