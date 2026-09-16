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彈藥消耗成最大成本 庫存補回恐需5年

實際戰爭帳單恐更高 部分攻擊成本尚未計入

荷姆茲海峽衝突推升能源價格 美國債務已破40兆美元

美國與伊朗戰爭延燒半年，戰爭成本也持續攀升。美國國會預算辦公室（CBO）最新報告指出，截至8月1日，美國已為這場戰爭支出約380億美元（約新台幣1兆2075億元），未來預計每個月再增加30億美元（約新台幣950億元），不僅加重聯邦財政負擔，美軍彈藥庫存快速消耗，也可能削弱美國因應其他重大衝突的能力。根據路透社報導，CBO估算，美伊戰爭造成的能源價格衝擊還可能推升美國物價，預計2027年前3個月將使通膨率增加約0.5個百分點。CBO指出，目前大部分戰爭成本來自彈藥快速消耗，美軍可能需要長達5年才能將庫存恢復至原先水準。路透社8月也曾報導，美國在戰爭期間已使用「幾乎所有」長程精準飛彈。報告警告，包括飛彈攔截器在內的重要彈藥短缺，可能影響五角大廈應對另一場重大衝突的能力，例如中國與台灣之間若爆發軍事衝突，美軍可調度的資源可能受到限制。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）7月出席參議院聽證會時，也曾要求國會提供近900億美元緊急資金補充彈藥庫存，並警告如果沒有這筆經費，美軍將面臨「嚴重短缺」。不過白宮與五角大廈否認美軍彈藥不足。白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，美軍擁有足夠的彈藥及庫存，可以完成總統川普設定的戰略目標；五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）也稱，美軍仍具備在總統選定的時間與地點發動攻擊所需的一切能力。值得注意的是，380億美元可能還不是完整帳單。CBO此次統計並未納入近期在荷姆茲海峽針對商船發動攻擊，以及區域內美軍設施遇襲所產生的成本，也未計算政府為戰爭舉債所衍生的利息支出，後者可能再增加數百億美元負擔。五角大廈監察長本週公布的報告則指出，伊朗攻擊已造成中東地區美軍基地數百棟建築受損或被摧毀，包括戰鬥機、空中加油機及無人機等軍機也受到波及。截至6月19日，監察長估計戰爭成本已達334億美元，其中約1.84億美元是伊朗攻擊造成的美國外交設施損失。美軍目前已有18名官兵在美伊戰爭中死亡。戰爭的經濟衝擊也逐漸擴大。戰前全球約20%的石油運輸會經過荷姆茲海峽，但當地船隻及波斯灣周邊能源設施接連遇襲，已明顯推升全球能源價格，進一步增加企業及消費者負擔。另一方面，美國公共債務已在8月突破40兆美元，持續增加的戰爭支出也讓聯邦財政承受更大壓力。相較之下，美國在2001年911事件後發動的伊拉克戰爭持續約8年，總成本約2兆美元；長達20年的阿富汗戰爭，根據布朗大學「戰爭成本計畫」估算，支出約2.3兆美元。雖然美伊戰爭規模及持續時間目前遠低於上述兩場戰爭，但隨著衝突延長，彈藥、能源與財政成本正快速累積。