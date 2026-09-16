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金州勇士隊在明年夏天將有望騰出龐大的薪資空間，但球團或許不會等到那時才對陣容採取行動。根據灣區資深隨隊記者透露，如果勇士本季戰績不如預期，球團可能會在明年2月的交易大限前進行「重磅交易」來徹底重組陣容，而冠軍老將格林（Draymond Green）可能被擺上交易檯，他今夏簽下的合約中也有一條方便球團交易的細節。儘管勇士仍有機會在新賽季拿下50勝，並維持柯瑞（Stephen Curry）、格林與吉米·巴特勒（Jimmy Butler）的核心陣容，但由於巴特勒因前十字韌帶（ACL）傷勢預計缺陣至明年1月，球隊開局若陷入掙扎，勇士管理層恐將被迫提前按下重建按鈕。《Yahoo Sports》資深記者湯普森三世（Marcus Thompson III）在節目中直言：「到了交易大限前，我們就會知道這賽季到底有沒有戲。如果狀況不佳，球隊可能會做出『徹底改變現狀』的決定。巴特勒和格林目前都是剩下一年的到期合約，勇士甚至可以公開表示他們擁有上億美元的到期合約與薪資彈性。如果格林離開，這支球隊幾乎就是要完全打掉重練了。」不過湯普森也強調，無論發生什麼事，柯瑞絕對是非賣品，他注定會終老勇士。針對格林潛在的交易可能性，湯普森點出了一個重要的合約細節。他報導指出，勇士今夏在與格林簽下1年2780萬美元的合約時，球團極具戰略性地刻意不給予他交易否決權。這個看似不起眼的伏筆，正是為了讓球團能在季中交易大限時，毫無阻礙地將他當作交易籌碼。對於其他具備季後賽競爭力的球隊而言，格林不僅擁有豐富的冠軍經驗與頂尖的籃球智商，其「到期合約」的屬性更是極具吸引力的低風險資產。除了格林與巴特勒，勇士陣中還有其他具備吸引力的交易籌碼。其中，中風波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今夏剛與勇士簽下2年4000萬美元的延長合約，且不附帶任何交易限制。由於他合約第二年僅有300萬美元是受保障的，這使他成為其他球隊眼中極低風險的補強目標。此外，年輕小將穆迪（Moses Moody）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也可能成為季中交易的關鍵籌碼。若勇士最終選擇在明年休賽季讓格林與巴特勒離隊，球隊預計將清出超過1.2億美元的薪資空間。但無論陣容如何變動，勇士的首要任務仍是鎖定當家球星柯瑞的未來。自今年8月29日起，柯瑞已具備簽署一份價值1.367億美元延長合約的資格，且他已多次公開表達希望在勇士退休的決心。