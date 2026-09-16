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NBA美國職籃擴軍進程正全面加速！在紐約舉行的NBA董事會結束後，擴編計畫迎來重大突破。根據ESPN知名體育記者查拉尼亞（Shams Charania）最新披露，聯盟預計將球隊擴增至32隊，其中最熱門的「賭城」拉斯維加斯新球隊估值有望突破天價的100億美元（約合新台幣3200億元），而超音速隊昔日所在地西雅圖的擴編估值也預估落在70億美元上下。查拉尼亞在《NBA Today》節目中指出，NBA官方與總裁蕭華（Adam Silver）目前已進入擴編討論的深度階段，且拉斯維加斯的進度明顯超前西雅圖。「針對拉斯維加斯的擴軍球隊，新一輪競標將於週四截止，隨後預計很快就會收到最終報價。」查拉尼亞透露，競標團隊提出的方案估值令人咋舌：「據我所知，拉斯維加斯球隊的提案金額正達到、甚至可能超過100億美元。未來幾個月內，我們將會清楚看到各方最終出價——拉斯維加斯大約在100億美元左右，西雅圖則落在70億美元區間，隨後聯盟將進行正式表決，拍板擴編至32隊的歷史性決定。」聯盟目前的目標，是希望最快在2028-29賽季讓兩支擴編新軍正式亮相，並預測這兩座城市的球隊未來在市場規模與營收分潤上，都能直接躋身全聯盟前10名。在董事會後的記者會上，總裁蕭華證實有多組財團正在激烈角逐，聯盟也正在審查多個場館方案。達拉斯獨行俠老闆、同時也是拉斯維加斯金沙集團高層的杜蒙特（Patrick Dumont）主導評估了當地的球館選址。蕭華表示，目前選項包含整修現有的T-Mobile體育館，或是全新興建一座頂級的現代化娛樂地標。他特別提到了拉斯維加斯著名的地標建築「巨型球體（Sphere）」帶來的經濟與建築震撼：「大家都看到了酒店球體館（Sphere）對拉斯維加斯的巨大影響，那是一座科技奇蹟，無論在展示效果還是經濟效益上都極具代表性，因此目前確實有一些競標團隊提出了類似設計風格的新場館構想。」席爾佛強調，拉斯維加斯是罕見具備365天全年無休消費動能的市場，不過現在鎖定單一地點還為時過早，聯盟希望在今年底前能有更具體的結論。目前拉斯維加斯的角逐者背景雄厚，包括NHL黃金騎士隊老闆佛利（Bill Foley）、前太陽隊老闆柯蘭傑洛（Jerry Colangelo）領軍的財團、沃爾瑪女繼承人蘭希·沃爾頓·勞里（Nancy Walton Laurie）夫婦，以及另一組尚未公開的神秘買家。至於西雅圖方面，蕭華對現有的氣候承諾體育館（Climate Pledge Arena）讚不絕口，直言若要在5周內開打，西雅圖的場館早已是「現成且頂尖」，這也是聯盟目前將更多討論心力聚焦在拉斯維加斯場館方案的原因。西雅圖潛在買家則以NHL海怪隊母集團「One Roof Sports and Entertainment」呼聲最高。隨著百億美元級別的競標啟動，NBA版圖重返西雅圖與進駐賭城的歷史大戲已正式進入倒數。