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黑人陳建州昨（15）日急性心肌梗塞送醫急救命，事發突然嚇瘋老婆范瑋琪。夫妻倆出道多年，跟大、小S都是知心好友，過去小S交往到恐怖情人的時候，還曾經打電話叫陳建州來救命。小S過去在《小姐不熙娣》節目中，提到自己過去曾交往過一個高個子ABC男友，但後來想分手時才發現對方是恐怖情人，一次范瑋琪來自己家留宿時，家中門鈴突然響了，稍微查看後才發現居然是前男友來按門鈴。非常緊張的小S只好前往應門，但同時叫范瑋琪趕快聯絡陳建州來幫忙解圍，因為他住得很近，因此馬上就出現了，電梯門一開，陳建州就開始跟小S前男友勾肩搭背，並且發揮好兄弟個性，把恐怖情人給帶走。危機被解除之後，小S馬上收到前男友的手機簡訊，「我恨你，你趕快下地獄吧！」雖然被對方給詛咒，不過順利度過本次危機，可見黑人陳建州對於好姐妹安危的重要性。黑人陳建州昨（15）日傍晚覺得心臟不舒服，經過建議下緊急到醫院接受治療，經過檢查後被確診為急性心肌梗塞，緊急動手術裝了一根心臟支架，順利救回一命，嚇瘋老婆范瑋琪。