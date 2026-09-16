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約阿扁好幾次終於成真 下一位拜會誰還沒決定

民進黨台北市長參選人沈伯洋先前曾表示，將拜會歷任台北市長及曾參選市長、長期關心台北市政的人士，而他昨（15）日也公布和曾任台北市長的前總統陳水扁的同框照！2人除了針對台北市治理與選舉經驗深入交流，現場不但互加LINE、當場打電話測試，陳水扁還笑稱沈伯洋「要打看看是不是詐騙電話」，其兒陳致中更打趣表示，父親話匣子一開，「連當過補教名師都不知道怎麼接」。陳水扁昨下午在社群平台Threads貼出與沈伯洋的合照，只見2人拿著手機互動，並發文笑稱：「Puma加了阿扁的LINE，然後說要打看看是不是詐騙電話。」沈伯洋也在Threads上貼出兩人互加LINE、互相撥打電話的影片，表示「拜會阿扁總統，當然要加LINE、打電話！」並開玩笑說：「還好阿扁總統10點就被收手機，時間會跟其邁市長錯開。」負責「收手機」的陳致中隨即在留言區喊冤：「報告市長，致中早就沒有收手機囉，冤枉大了。」他另外也分享2人交談的照片，笑稱「老人話匣子一開，連當過補教名師都不知道怎麼接。」而沈伯洋晚間前往公館夜市掃街時，也透露下午與陳水扁會面的內容。他表示，2人其實已經約過好幾次，但先前都因為各種事情無法成行，這次終於見面，「談得非常開心」。沈伯洋說，他們討論了不少台北市治理方式，阿扁也分享自己過去推動「新市府運動」時遭遇的困難，以及當年參選時的一些選戰心法。沈伯洋認為，每一場選戰都有自己的特色，他會吸收前輩傳授的經驗，「打出一場屬於自己的選戰」。至於接下來還會拜會哪一位前台北市長？沈伯洋則表示，目前還沒有確定人選，「現在都還在約」。