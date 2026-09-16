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川普一通電話意外曝光 黃仁勳拿的是Galaxy Z Fold8

曾拿三星會長送的Fold7 如今疑似再升級

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳過去曾公開表示偏愛Google Pixel手機，不過最近他的「愛機」似乎悄悄換了品牌。黃仁勳14日在美國洛杉磯出席All-In Summit 2026期間，意外接到美國總統川普（Donald Trump）來電，當他直接把手機展開並開啟擴音時，也讓手上的裝置曝光，外媒辨認後認為是三星最新摺疊旗艦Galaxy Z Fold8。綜合外媒報導，黃仁勳當時正在峰會舞台上談話，川普突然來電與他討論人工智慧（AI）可能帶來的風險。黃仁勳隨即將手機展開並開啟擴音，讓現場觀眾一起聽兩人的對話。由於大型摺疊螢幕直接展示在觀眾面前，黃仁勳使用的手機也意外成為焦點。部分媒體最初一度猜測，黃仁勳是否已經換用蘋果新推出的摺疊手機iPhone Duo，不過從操作介面及螢幕外型判斷，外媒認為他手上的裝置其實是三星Galaxy Z Fold8。Galaxy Z Fold8是三星最新一代摺疊手機，8月7日起陸續在主要市場上市，屬於三星新一代摺疊機產品陣容。黃仁勳去年前往中國參訪時，曾經透露自己並非使用 iPhone、Galaxy 手機，而是特別喜歡系統簡潔、乾淨的 Google Pixel。不過在今年5月，黃仁勳陪同川普訪問中國時，就曾被發現拿著Galaxy Z Fold7，而這支手機據報是三星電子會長李在鎔送給他的禮物。如今黃仁勳手上的手機已疑似升級成最新Galaxy Z Fold8，但目前尚不清楚新機同樣由三星贈送，或是由黃仁勳自行購入。