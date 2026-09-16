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洛杉磯快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）近期正式被球隊交易，正式重返多倫多暴龍隊，圍繞在他身上的歷史地位與評價再度掀起狂潮。前NBA球員提格（Marquis Teague）近日在節目中拋出震撼言論，將雷納德與杜蘭特（Kevin Durant）生涯成就做比較，並大膽做出「雷納德比杜蘭特更強」的結論，在籃球界引起激烈論戰。馬奎斯·提格日前登上其哥哥傑夫·提格（Jeff Teague）主持的知名Podcast節目《Club 520》時，毫不避諱地發表了他對這兩位歷史級側翼球星的看法：「對我來說，科懷·雷納德比凱文·杜蘭特更出色。我從沒看過KD像雷納德那樣扛起整支球隊…如果把雷納德換成杜蘭特，那支多倫多暴龍隊根本不可能奪冠。我很愛KD，完全沒有不敬的意思，但這就是事實。」——前NBA球員 馬奎斯·提格提格的言論迅速引發球迷熱議，也讓外界再次檢視兩人職業生涯含金量與冠軍成色的對比。支持提格觀點的論據，核心正是雷納德在2019年率領暴龍奪冠的傳奇史詩。在2019年季後賽，雷納德以近乎完美的個人表現統治攻防兩端。當時身邊的最佳搭檔僅是剛崛起的席亞康（Pascal Siakam）與步入生涯後期的羅瑞（Kyle Lowry），但他憑藉超凡的個人能力力克強敵，替暴龍奪下隊史首座總冠軍。加上早年在馬刺隊以年輕防守大鎖之姿斬獲的FMVP，雷納德擁有兩座在不同體系下以防守與統治力打下的冠軍獎盃。相對而言，杜蘭特生涯奪下的兩座總冠軍與FMVP，是在加盟剛拿下73勝的金州勇士隊時取得。與柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）及格林（Draymond Green）組成的「宇宙勇」陣容極具壓倒性，這讓外界對杜蘭特冠軍的含金量始終存在質疑；加上杜蘭特離隊後勇士隨即在3年內再度奪冠，而他轉戰籃網與太陽後卻未能率隊重返巔峰，讓他在「獨自帶隊奪冠」的能力上屢遭質疑。然而，許多專家與球迷則認為將雷納德置於杜蘭特之上「極度不公平」。在個人累積數據與持久性上，杜蘭特幾乎全面碾壓雷納德。杜蘭特不僅曾拿過例行賽MVP，日前生涯總得分更正式超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），躍居NBA歷史得分榜第四位。他在奧克拉荷馬雷霆時期長年作為球隊門面，率隊多次衝擊冠軍戰，展現出歷史頂級的得分穩定度。反觀雷納德，近年在快艇隊飽受傷病困擾，出賽率偏低且未能帶領球隊闖入總決賽，近期更因違規爭議鬧得沸沸揚揚。提格的這番辛辣評論，再次將「冠軍難度」與「生涯累積數據」的千古難題搬上檯面。隨著雷納德重回多倫多展開生涯新篇章，這場關於兩大超級小前鋒的歷史地位之爭，勢必將持續延燒。