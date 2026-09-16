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推動前後門政策 從「前門」減少入監

政府嚴打詐欺、毒駕，導致全台監所收容人數突破6萬6000人、超收比例達4.6%，法務部長鄭銘謙日前因此要求檢察體系，針對6個月以下短期自由刑案件積極運用易科罰金、社會勞動等「易刑處分」，引發外界質疑是否變相「少關人」，甚至擔憂台灣步上美國加州「零元購」後塵。對此，法務部昨（15）日晚間發布聲明嚴正澄清，強調詐欺、性侵、毒駕、組織及暴力等重大犯罪絕不寬貸，此次調整主要是協助經濟弱勢的輕刑者，避免因無力繳納罰金而「因貧入監」。法務部昨晚表示，針對全民所痛恨的詐欺、性侵、毒駕、組織、暴力等重大危害社會秩序犯罪，一向採取「速查嚴辦、適時羈押、具體求處重刑、嚴審假釋」態度，絕不寬貸，外界所稱「少關人恐導致零元購」與事實不符，也容易誤導輿論。法務部進一步指出，《刑法》第41條原本就規定，非重罪且經法院判處6個月以下有期徒刑者，可適用易科罰金、易服社會勞動等易刑處分；有能力者可以繳納罰金代替入監，無力繳納者則可透過社會勞動履行刑責。但實務上，中低收入者、需要扶養未成年子女的單親家庭，或負擔年邁父母生活者，常因無力一次繳清罰金，或不符合易服社會勞動條件而必須入監，不僅造成工作與收入中斷，也可能影響家人照顧、學業與後續復歸社會。法務部強調，此次修正正是針對這類經濟弱勢的輕刑者，也就是判刑6個月以下、依法得易科罰金者，希望避免因「繳不起」罰金而入監，因此延長罰金及易科罰金分期繳納期限，並放寬易服社會勞動的聲請限制與個案審酌空間。此爭議源於鄭銘謙日前在檢察長會議上，要求全國檢察長針對短期自由刑案件，積極運用易科罰金、易服社會勞動等方式，從「前門」減少輕罪、短刑期案件實際入監。