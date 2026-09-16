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完成任務選道具 遇到無人機馬上拿

▲皮友完成任務後，如果發現有「探險無人機」可以選，可以馬上選它。（圖／《Pikmin Bloom》）

商店沒有賣 國外皮克敏秒回國

▲探險無人機能無視地圖距離、達成「1秒瞬間完成探險」的功能。（圖／Pikmin Bloom）

皮克敏熱門手遊《Pikmin Bloom》每個月都有蒐集指定物品任務，9月要收集的就是「新鮮出爐的蝴蝶餅」，而每階段獎勵除了有月餅、秋季貼紙飾品金色花苗，還會有其他隨機道具可選擇，其中就有相當稀有的「探險無人機」！有皮友就分享，只要看到「探險無人機」就會馬上選，因為真的太好用。皮克敏手遊《Pikmin Bloom》9月活動要蒐集「新鮮出爐的蝴蝶餅」，每蒐集600個並完成指定任務後，就能從月餅、秋季貼紙飾品皮克敏花苗及其他道具中選擇1個獎勵。另一組任務蒐集「新鮮出爐的蝴蝶餅」任務是解鎖限定Mii服裝。就有皮友分享，自己完成蒐集任務後，發現隨機出現的道具竟然有「探險無人機」，所以立刻選擇「探險無人機」，有其他玩家也紛紛表示，「我也是」、「直接選不用猶豫」、「無人機超好用」。因為「探險無人機」沒有在商店常態販賣，所以相當稀有，主要的功能是能無視探險距離，1秒瞬間完成探險，最適合的使用時機，就是「跨國或跨縣市探險」，許多玩家可能會因為出差、旅遊到其他縣市、國家旅遊，回家後才發現《Pikmin Bloom》別的縣市、國外還有沒有拿到的花苗、水果等，這時候派皮克敏去拿可能要花好幾天。還有國外花苗培育出來的皮克敏，達到4顆愛心後就能回到出生地拿飾品， 這時候需要花上好幾天才能拿到飾品，若是使用「探險無人機」，就能讓原本要花好幾天的探險，瞬間完成。