我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市議員林智鴻今（16）日於議會教育部門質詢時指出，校園安全不該因原市區、原縣區歷史制度差異而有不同保障。依教育局資料，高雄市保全補助達100萬元以上學校共99間，其中原市區89間、原縣區僅10間；三民、左營、前鎮、小港等區均有多所學校獲百萬元以上補助，鳳山區卻沒有任何一校達100萬元以上，顯示現行補助公式明顯「高高不平」。林智鴻表示，鳳山各校補助多落在72萬元，中崙國小僅44萬元、福誠高中54萬元，但許多原市區學校可獲107萬元以上補助。林智鴻認爲，問題在於，現行制度主要依「有無警衛技工編制」及「警衛技工是否退休」作為補助基準，卻未充分納入學生人數、校地面積、校安人力缺口與實際管理負擔；而原高縣學校普遍沒有此類編制，制度設計從一開始就對原縣區不利。林智鴻舉例，左營區立德國中學生163人、校地30,916平方公尺，保全補助107萬元；苓雅區大仁國中學生251人、校地19,256平方公尺，補助107萬元；鼓山區九如國小學生416人、校地17,866平方公尺，補助同樣107萬元。相較之下，鳳山區鳳甲國中學生1,221人、校地40,301平方公尺，忠孝國小學生722人、校地42,398平方公尺，新甲國小學生1,997人、校地25,800平方公尺，卻都只有72萬元補助。若換算每生可分配保全經費，立德國中約6,586元、大仁國中約4,277元、九如國小約2,581元；但鳳甲國中僅約590元、忠孝國小約997元、新甲國小更僅約361元。林智鴻質疑，學生更多、校地更大、管理壓力更高的鳳山學校，反而取得更少校安資源，這不只是預算問題，更是孩子安全保障是否公平的問題。林智鴻強調，國中小學生自我防衛能力較不足，不同於高中仍有部分教官轉型校安人力支援，保全資源更應充實。鳳山是人口持續成長、學齡需求增加的行政區，若補助公式仍不檢討，等於讓原縣區大型學校長期承受不公平配置，也讓家長承擔不必要的不安。林智鴻呼籲，教育局應全面修正保全補助公式，納入學生人數、校地面積、校門及出入口數、現有校安或警衛人力、夜間開放或社區共用空間、原縣市歷史編制落差等因素，建立公開透明、可滾動調整的補助機制，優先補足原縣區大型學校不足。市府應用實際行動讓校安經費「高高平」，讓鳳山家長安心、孩子安全上學。