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男團Ozone成員黃文廷，劈腿交往四年的女朋友，跟女星林亭莉關係密切，但是女方本身也有男朋友，甚至是最近事業相當得意的男星潘君侖，而他的經紀人稍早也回應被戴綠帽一事，「情場失意，職場努力，愈努力愈幸運。」針對被林亭莉戴綠帽一事，潘君侖經紀人稍早回應，替他加油打氣，「情場失意，職場努力，愈努力愈幸運。」表示接下來潘君侖會把重心放在工作上，慢慢走出情傷。潘君侖跟林亭莉2025年初認識後交往，過去曾多次被拍到同進同出住處，林亭莉甚至曾去潘君侖家中經營的民宿打卡力挺，兩人感情看起來相當穩定，沒想到卻突然爆出雙劈腿風波。近日黃文廷遭到交往四年女友爆料劈腿，而那個對象就是林亭莉，男方先是承認感情不忠一事，並宣布暫停活動；女方公司則回應，兩人在拍戲合作時互相產生好感，且男方告訴林亭莉自己單身，兩人才有進一步發展，發現狀況並不是如此後，兩人已經切斷聯繫不再往來。