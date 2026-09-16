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▲ 外籍船員入住船員會館雙人房，每房800元住宿費將由中央與地方共同補助600元，船員僅需支付200元。（圖／高市府提供）

▲ 前鎮漁港整建並非僅是硬體改善，更重要的是改善魚貨處理環境，符合HACCP食品安全管理，將卸貨、魚貨切割、銷售區域及人車動線分離，避免不同作業流程相互干擾，降低交叉污染風險，以符合食安及外銷歐盟要求。（圖／高市府提供）

農業部漁業署針對前鎮漁港後續營運提出支持方案，其中，多功能水產品運銷中心試營運前2年免收清潔管理費。另外籍船員入住船員會館雙人房，每房800元住宿費將由中央與地方共同補助600元，船員僅需支付200元。對此，高雄區漁會表示，肯定漁業署提出新方案，可望提升攤商進駐意願，預計下週啟動攤商登記作業。高雄市政府海洋局表示，15日參與農業部漁業署召開「前鎮漁港漁業產業發展與船員服務設施座談會」，邀集高雄區漁會及遠洋漁業相關公協會，共同討論運銷中心營運及船員服務需求。局長石慶豐表示，漁會下周就會辦理攤商登記進駐新運銷中心作業。漁會總幹事楊孟凡說，漁業署針對運銷中心試營運前2年免收管理費，漁民都感受到政府的心意，下週漁會將會啟動意願登記，輔導攤商順利轉進新的作業環境。石慶豐指出，前鎮漁港整建並非僅是硬體改善，更重要的是改善魚貨處理環境，符合HACCP食品安全管理，將卸貨、魚貨切割、銷售區域及人車動線分離，避免不同作業流程相互干擾，降低交叉污染風險，以符合食安及外銷歐盟要求。石慶豐表示，前鎮漁港啟用至今已逾50年，次整建除改善碼頭條件、魚貨作業環境及污水系統外，也建置船員會館，提供住宿、盥洗、Wi-Fi、休憩及宗教空間等服務，讓外籍船員返港後有適當休息及聯繫家人的場所。基督教長老教會漁民服務中心主任陳武璋牧師說，自2018年投入前鎮漁港服務工作以來，見證港區環境逐步改善，過去異味問題已有明顯改善，也看到近年對外籍船員生活需求及人權保障更加重視，船員對相關服務多給予肯定。