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高雄市平均每3戶住宅就有近1戶僅1人設籍，前金區更突破5成。官方數據顯示，115年第一季前金區「1人一宅」比例達51.23%，居全市之冠，信義房屋專家分析，與當地商辦機能成熟、中小坪數選擇多有關。根據內政部統計，115年第一季高雄市「1人一宅」比例以前金區最高，達51.23%，較全市平均31.5%高出近20個百分點。許育綺表示，戶籍登記人數並非實際居住人數，不能直接將1人宅等同「一人獨居」。信義房屋成功漢神店專案經理許育綺指出，前金區發展時間早，商業密集度高，區內聚集金融機構、辦公大樓及各類商業服務，捷運市議會站周邊更是發展成熟的市中心。鄰近六合夜市、大同醫院、中央公園及愛河等生活機能，對在市中心工作的上班族而言，可兼顧通勤、消費、醫療與休憩需求，因而吸引外地工作人口、單身族及小家庭。她補充，也有在地居民因換屋，或退休後希望改住有電梯的新大樓，選擇留在熟悉的生活圈購屋。前金區住宅新舊產品並存，既有公寓、透天及屋齡30多年的華廈，近年也陸續有新案加入。許育綺表示，目前中古住宅成交單價約每坪24萬至32萬元；新屋及近年推出的新建案則多已進入每坪4字頭行情。許育綺指出，前金區後金段目前推動公辦都更案，基地距捷運站約250公尺，投資規模約50億元，規劃興建複合式住宅商辦大樓，並導入銀行、金融、資產管理等商業使用，屬「亞洲資產管理中心高雄專區」政策範圍內的指標開發案，可望帶動金融與商業人口進駐。捷運市議會站周邊不少大樓屋齡已達35至37年，近年陸續可見都市更新、建物整建及外牆拉皮，市中心老舊建物逐步汰換更新。許育綺表示，未來若再帶入金融與就業人口，可望增加區域居住需求，而成熟市中心的地段條件，也讓前金區具一定保值優勢。