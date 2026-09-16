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台北市長選戰打得火熱，民進黨參選人沈伯洋掀起一股「洋流」巨浪，他昨（15日）晚現身公館商圈掃街拜票，不少支持者下午便提前到場，現場聚集大批群眾，汀州路一帶一度被人潮擠得水洩不通。對此，政治評論員吳靜怡分析，國民黨想證明「洋流」是假的，卻可能在過度質疑中，幫這股人潮增加了更強的身分認同，這就是典型的政治鐘擺效應。吳靜怡表示，上週沈伯洋走進石牌商城，大量民眾聚集，第一次讓「洋流」從網路名詞變成街頭畫面；但隨之而來的是藍營開始質疑這些人是不是「真的」，林杏兒、汪志冰等吳靜怡提到，台北市長蔣萬安揶揄洋流是「川流、新潮流」，當攻擊不再只指向沈伯洋，而開始否定現場群眾的自主性，鐘擺反而往另一端擺，這就是典型的政治鐘擺效應。原本只是支持候選人，現在多了一層替自己政治參與辯護的意義，國民黨想證明洋流是假的，卻可能在過度質疑中，幫這股人潮增加了更強的身分認同。吳靜怡反酸，，跟公民對抗的全國氣旋如果捲起，「反污名化」情緒是否會外溢到其他縣市，恐怕洋流入江，啟臣都有機會轉何，國民黨不是一屍幾命的問題了，而是全台灣選情大崩盤！