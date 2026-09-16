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美國加州洛杉磯（Los Angeles）於當地時間15日晚間發生一起直升機墜毀事故，一架NBC新聞直升機在空中轉播時突然墜毀，造成至少3人死亡、1人送醫。事發後，NBC洛杉磯分台氣氛相當凝重，主播威廉斯（Colleen Williams）在播報中一度哽咽。根據NBC報導，洛杉磯消防局及美國全國廣播公司洛杉磯分台（NBC Los Angeles）的現場畫面顯示，該架直升機墜落於聖費爾南多谷（San Fernando Valley）查茨沃斯社區一處自助倉儲設施附近的停車場。這架新聞直升機週二晚間於洛杉磯查茨沃斯（Chatsworth）社區，為了採訪公車相撞事故時不幸墜毀，造成3人死亡。報導提到，直升機由「天使城航空」（Angel City Air）營運，並隸屬於NBC電視台。電視台先前已在直播中表示與機上人員失去聯繫。NBC洛杉磯分台主播威廉斯（Colleen Williams）播報時表示：「我們知道那是我們的新聞直升機，也知道已經與現場人員失聯。我們剛剛獲得證實，『新聞直升機4號』（News Chopper 4）確實於今晚7點前在查茨沃斯墜毀」；威廉斯一度哽咽補充說：「我們需要幾分鐘的時間來平復情緒、消化這個消息並重新整理狀況。」消防大隊長格羅斯（Rico A. Gross）表示，現場共有3人死亡，1人受傷，目前傷情不明。消防隊長西爾弗曼（Branden Silverman）先前表示，其中一名死者疑為直升機墜毀時地面上的行人。一名當時在附近車內的目擊者向NBC洛杉磯分台描述了直升機異常下降的過程。目擊者指出，「我剛好轉頭看了一下，看到那架新聞直升機很奇怪地直接垂直墜落」，兩秒鐘後就冒出了濃煙，直升機呈現直線墜下來。洛杉磯警方正針對這起事故展開調查。消防人員表示，美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）均已獲通知協助調查。