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一段驚魂萬分的空中意外畫面震驚全球網友！伊朗塞佩蘭航空一架波音737客機，日前在飛行途中突然驚傳機身劇烈搖晃，客艙天花板竟整片崩落，當場砸在乘客頭上，機上乘客嚇得驚聲尖叫，所幸最終飛機安全降落，沒有人員傷亡，但整段驚悚畫面已在網路上瘋傳。綜合《太陽報》等外媒報導，這架客機當地時間15日下午5時40分從伊朗東北部城市馬什哈德起飛，原訂飛往西部城市克爾曼沙赫，沒想到升空沒多久，機身竟傳出爆胎與引擎故障的狀況，導致整架飛機劇烈震動，情況一度相當危急。機長見狀立即宣布進入緊急狀態，當機立斷決定折返馬什哈德機場緊急降落，全力控制局面。機上乘客當下拍下的驚魂畫面，事後在社群平台上迅速瘋傳開來。影片中可以清楚看到，客艙天花板大片結構直接脫落崩塌，行李艙內的物品也散落一地，機艙內此起彼落全是驚恐尖叫聲，乘客們紛紛緊抓著座椅不敢鬆手，畫面中甚至能聽見一名男乘客口中不斷高喊「阿拉」，向真主祈求保佑，場面相當混亂駭人。更誇張的是，就連負責拍攝的乘客本人，後來也被掉落物直接擊中，鏡頭因此一度晃動轉向地板，畫面上清楚可見一大塊從機艙內裝脫落的殘骸碎片，驚險程度不言而喻。事發後，馬什哈德機場一度緊急關閉跑道進行安全檢查，伊朗民航局也隨即介入展開調查。值得注意的是，這已經不是塞佩蘭航空近期第一次出包，就在幾週前，該公司另一架波音737-500客機同樣在馬什哈德衝出跑道，導致前輪起落架故障，所幸當時機上127名乘客同樣全數平安脫險。根據機隊資料顯示，塞佩蘭航空旗下客機平均機齡竟已超過30年，機齡最老的一架更已高達37年，堪稱不折不扣的「老爺機」。有網友進一步分析指出，伊朗長期受到美國與歐洲的經濟制裁，導致當地航空業幾乎無法順利取得替換零件，飛機整體機況早已亮起紅燈,令人憂心接下來是否還會爆出更多驚魂意外。