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高市地政局今（16）日辦理115年第3季開發區土地標售，計收到5封投標封，標脫4標6筆土地，總標售金額為新台幣6億2243萬餘元，標脫率57%。本季在第89期重劃區1筆商三土地，面積約973坪，臨松園一路，近小港森林公園及小港區運動中心，休閒條件佳，以總價5億271萬元標脫，每坪標脫價51.68萬元。第18期重劃區位於三民區，屬早期重劃區，周遭生活機能完備，本次推出3筆1標住四土地，位於鼎金後路，近獅湖國小，有2標封參與投標，以總價1億768萬餘元標脫，每坪標脫價約80萬元。綜觀本次標售結果，本季推出7標9筆土地，共有5標封參與投標，標脫4標6筆，其中以三民區第18期重劃區土地買氣最佳，較受矚目之高雄大學區段徵收區1筆大面積土地及仁武區第100期重劃區2筆土地皆無人參與投標，係因房巿景氣持續呈現趨緩態勢，致投標人觀望心態濃厚。地政局標售開發區土地，係為回收開發成本及作為新開發區投資資本，若有盈餘，則可支援巿政建設，作為興辦公共福利事業、闢建公共設施等之用，讓全體市民共享土地開發之成果。